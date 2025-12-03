串流收視週榜／陳曉商戰劇《大生意人》橫掃3平台！6強作戰績一次看

記者陳芊秀／綜合報導

霍建華主演的《他為什麼依然單身》，是近期在台灣掀起熱烈討論的陸劇，顯見其人氣不墜地位；楊祐寧監製的台劇《監所男子囚生記》，中斷了《人浮於愛》在MyVideo霸榜5週的氣勢，首度登上平台收視冠軍。台灣電影《左撇子女孩》上線3天就奪下Netflix全球非英語電影週排行第8名。《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

楊祐寧超越楊祐寧

▲楊祐寧兩台劇串流排行居第1、2名。（圖／MyVideo提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《監所男子囚生記》以監所生活為舞台，以黑色喜劇手法，描述監所管理與受刑人之間的事件與各自的人生，楊祐寧除了擔任監製，也在劇中扮演受刑人「吉娃娃」。《監所》在以陸劇與韓劇為主的iQIYI上高居第 2名，在MyVideo首度衝上平台收視第一，超越了已經連續5週冠軍的《人浮於愛》。而楊祐寧也是《人浮於愛》男主角，演出的兩部劇集在台灣串流都是排行前兩名的熱劇。

陳曉《大生意人》商戰

▲陳曉《大生意人》屬於商戰題材。（圖／翻攝自臉書／iQIYI）

陳曉宣布離婚後第一部長劇《大生意人》，在台灣串流播出反應極佳，在iQIYI、MyVideo排名第3，在LINE TV高居收視冠軍。《大生意人》描述晚清時期書生含冤遭流放，後來跨足經商成就金融、茶鹽等5大商業版圖，成為一代商業王者的傳奇。與iQIYI現在收視冠軍《唐朝詭事錄》都不是偶像劇路線，而是屬於商戰、懸疑權謀的主題，仍吸引台灣觀眾喜愛。陳曉成功撐起了劇集的熱度，讓作品在不同屬性的平台上，都能維持在「領頭羊」的位置。

神劇回歸《怪奇物語》

▲《怪奇物語》回歸。（圖／翻攝自X）

《怪奇物語》是本週最強王者，自2016年在Netflix播出第一季，直到2025年11月26日推出第5季，直接空降全球榜收視冠軍，觀看數高達5960萬次，在台灣也是排行第一。

經典IP《動物方城市》《阿凡達》號召力

▲《動物方城市》《阿凡達》號召力高。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

《動物方城市2》在台灣上映短短5天，票房高達1.47億台幣，全球票房累積5.56億美元，隨著電影熱映，9年前第一部《動物方城市》重回Disney+前3名。緊接著《阿凡達》新作特別前導預告也衝上台灣排行，為即將於12月19日上映的《阿凡達：火與燼》先拉高熱度。

《左撇子女孩》魅力殺進全球

▲《左撇子女孩》全球非英語電影週榜第8。（圖／Netflix）

《左撇子女孩》是台灣、美國、英國、法國合拍，是導演鄒時擎執導的首部長片，5月入選坎城影展影評人週，並被Netflix買下部分國家的全球發行權，並率先在11月28日上線。即使非全球上線，仍在22國衝上電影熱門前10名，並且拿下首週非英語電影週排行第8名，觀看數突破120萬次。



【台灣9串流平台收視】

Disney+／經典IP《動物方城市》《阿凡達》號召力

▲Disney+前3名《操控遊戲》《動物方城市》《阿凡達》。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《模範計程車3》連2週第一

▲friDay影音收視週榜（11/24-11/30）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／天海祐希電影《錢天堂》擠下《全知》

▲Hami Video收視週榜（11/24-11/30）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／陳曉《大生意人》第3、《邱秘書的婚事》短劇冠軍

▲iQIYI收視週榜（11/24-11/30）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（11/24-11/30）。（圖／iQIYI提供）



KKTV／《有本事換你來做啊！》連8週冠軍

▲KKTV收視週榜（11/24-11/30）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／陳曉《大生意人》收視奪冠

▲LINE TV收視週榜（11/24-11/30）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《監所男子囚生記》超越《人浮於愛》

▲MyVideo收視週榜（11/24-11/30）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／神劇回歸《怪奇物語》空降冠軍

▲Netflix收視週榜（11/24-11/30）。（圖／Netflix）

公視+／《人浮於愛》5週冠軍

▲公視+收視週榜（11/24-11/30）。（圖／公視+提供）