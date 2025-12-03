吳建豪遭疑暴瘦20公斤　釣出本人發聲：自拍技術不合格

記者王靖淳／綜合報導

歌手吳建豪近期外型出現明顯變化，傳出他在短短數月內瘦了20公斤，日前在社群發布一張對著電梯鏡子的自拍照，消瘦模樣曝光後，令大批網友感到相當驚訝。為此，稍早他再度發聲，同時也曬出一段自拍影片，揭露自己暴瘦的真相。

▲▼吳建豪PO文揭暴瘦真相。（圖／翻攝自微博／VanNess吳建豪）

透過吳建豪分享的自拍影片可見到，他身穿一件長袖上衣，領口的釦子微微解開，脖子上戴著一條金項鍊，耳朵上則戴著一個垂墜式的銀色耳環。吳建豪微微側頭，接著以不同角度看向鏡頭，像是在仔細檢查自己的側臉輪廓。面對網路上排山倒海而來的關心與暴瘦質疑，他也在文中疑惑地反問自己：「真的有瘦這麼多嗎？！」

▲▼吳建豪的近照受到網友討論。（圖／翻攝自微博／VanNess吳建豪）

為了消除外界疑慮，他進一步解釋這一切其實是角度惹的禍，並語重心長地歸納出一個結論：「自拍技術很重要！！」他認為是自己在自拍當下找的角度不對，才讓自己看起來像掉了好幾公斤，同時也在文末打趣地加上了一個笑哭不得的表情符號，並寫道：「很明顯我不及格。」貼文曝光後，再度引發熱烈討論。