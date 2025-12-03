ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
主持邱澤婚禮「Lulu揭兩人私下對話」！他焦慮鬆口人生3大事：無法掌握

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）日前擔任邱澤、許瑋甯的婚禮主持人，她3日形容當天的自己「理性的頭腦與感性的頭腦同時大爆發」，整場儀式既溫馨又充滿淚點，「怎麼會這麼好哭這麼感人」，讓她必須在落淚與拿起麥克風之間快速切換情緒。

▲▼Lulu。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲邱澤、許瑋甯的婚禮由Lulu主持。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

雖然邱澤、許瑋甯平時是專業演員，但Lulu透露，當這對新人對望時，「眼裡只有對方。」在那一刻，不再是戲劇裡的誰，而是最真實的夫妻，「他的角色就是瑋甯的老公，而她的角色就是邱澤的老婆。」看著兩人哽咽述說誓言，全場都跟著潰堤，「完全感受的到他們的一字一句都從心臟最深處發出來的。」

▲▼Lulu。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲▼Lulu和邱澤、許瑋甯有一定交情。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲▼Lulu。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

婚禮開始前，Lulu利用空檔與邱澤聊天，察覺對方有些焦慮，便立即安撫：「你放心交給我！你專心當一個帥氣的新郎就好。」兩人也談到人生課題，一致認為這輩子除了出生之外，就是兩件大事，「結婚還有離開。我們無法掌握自己要怎麼走，但至少結婚這件事希望可以很圓滿。」

▲▼Lulu。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲▼Lulu。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲▼Lulu。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲Lulu主持打扮得很優雅。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

Lulu與邱澤一起看著會場佈置，又望向穿著禮服搭配拖鞋、忙著來回檢查賓客小禮的許瑋甯，她不禁脫口而出：「我真的揪歡喜欸！你們結婚金正太讚了！」邱澤也回答：「你們結婚也真的好棒！很期待你們的婚禮！」那一刻的互相祝福，她會永遠記在心裡，「誰說演藝圈沒有真感情！看著朋友發光、幸福的樣子，我們也都很為彼此感到開心與驕傲。」

▲▼Lulu。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲Lulu和長輩合影。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

婚禮後半段的氣氛熱鬧翻倍，「變成巨星演唱會」，Lulu感謝DJ的音樂帶動，也感謝好友們的熱情參與，「大家玩在一起彼此交流，實在太可愛了」。其中最令她印象深刻的是，牽著許瑋甯的婆婆一起跳舞，婆婆開心扭動、孫子孫女在身旁轉圈，那些笑容與眼淚成為整場婚禮最美的瞬間。最後，她除了祝福新人永遠幸福，還俏皮地說：「接下來換我的婚禮了～好緊張。」

Lulu IG全文：

主持了一場我理性的頭腦與感性的頭腦同時大爆發的婚禮
怎麼會這麼好哭這麼感人
擦完眼淚又要趕快拿起麥克風
從第一視角看邱澤跟瑋甯
真的很像坐在電影院第一排
雖然平時他們的工作都是專業演員
但當他們看著彼此的時候
眼裏只有對方
當下他的角色就是瑋甯的老公
而她的角色就是邱澤的老婆
當他們哽咽的講述的誓言的那一刻
全場每一個人都哭歪了
完全感受的到他們的一字一句都從心臟最深處發出來的
在這一世能找到對方的這一件事
真的足以感動一輩子⋯

在婚禮開始前
我剛好還有時間跟澤哥聊聊天
看他有些焦慮
他是負責一些進場的活動流程
我跟他說你放心交給我！
你專心當一個帥氣的新郎就好
我們聊到
人生除了出生之外就是兩件大事
「結婚」還有「離開」
我們無法掌握自己要怎麼走
但至少結婚這件事希望可以很圓滿
我們一起看著會場的佈置
在看著穿著禮服搭配拖鞋還是很漂亮
來來回回檢查賓客小禮的瑋甯
嘴角不自覺上揚
我說：「我真的揪歡喜欸！你們結婚金正太讚了！」
澤哥說：「你們結婚也真的好棒！很期待你們的婚禮！」
那一刻的互相祝福
我會永遠記在心裡
誰說演藝圈沒有真感情
有時候看著朋友發光、幸福的樣子
我們也都很為彼此感到開心與驕傲！！

婚禮前半段很溫馨感人
後半段變成巨星演唱會
謝謝Dj這麼會播音樂
也感謝我們的好朋友們願意這麼大方
大家玩在一起彼此交流
實在太可愛了
我最喜歡的一part就是我拉著瑋甯婆婆一起跳舞的時候
婆婆很開心的跟我一起扭屁股
孫子孫女一起包圍著她轉圈圈
大家的笑容跟眼淚就是這場婚禮最最美好的畫面了

祝福瑋甯邱澤永遠像此刻一樣幸福快樂
接下來換我的婚禮了～
好緊張

【沒反應】疑宏福苑災前樓內「監視器畫面」！　熱心男狂按火警鈴「無反應」

