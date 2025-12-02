ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
宮崎葵「家中沒有微波爐」！養4娃生活3堅持
2025陸劇主角人氣TOP 10！　他逆轉「古裝醜男」負評穩坐冠軍

文／網路溫度計

延續去年熱度，2025年的陸劇市場再度呈現百家爭鳴的盛況。不管是仙俠劇、奇幻劇，還是古裝輕喜劇、現代偶像劇，多元題材類型紛紛搶佔影迷視線。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十大人氣最高的陸劇主角，究竟在這場陸劇主角爭霸戰中，誰能突破重圍拿下人氣冠軍呢？

No.10 李一桐

▲李一桐。（圖／翻攝自微博／天地劍心）

▲李一桐。（圖／翻攝自微博／天地劍心）

[廣告]請繼續往下閱讀...

被網友戲稱為「收視毒藥」的李一桐，憑藉《書卷一夢》徹底逆轉形象，靠著瘋癲又不落俗套的演技爆紅出圈。劇中，她飾演的女主角宋一夢以各種花式死法製造笑點，再加上反套路的喜劇穿越設定，讓觀眾印象深刻，也為她累積了大量討論度與人氣；而近期熱播的《天地劍心》更進一步鞏固了她在戲劇圈的地位。該劇延續《狐妖小紅娘》系列的世界觀，將人妖之戀、轉世續緣與宿命救贖等元素融入劇情，李一桐在劇中飾演蜘蛛精清瞳，與成毅飾演的王權富貴上演禁忌之戀。兩人甜虐交織的情感線不僅打動影迷，也成為原著粉絲熱議的焦點。雖然劇情中段曾因女主角人設與原著背離而引發網友爭議，但幸好後面幾集有拉回主線，將故事完整收尾，也讓她的角色魅力得以充分展現。網友討論「李一桐的笑容真的很甜，很適合演喜劇」、「李一桐真的演得很靈動，又漂亮」、「李一桐讓人撐下去+1，沒想到她沒偶包，但有些動作真的粗俗」。

No.9 白鹿

▲白鹿。（圖／翻攝自微博／白月梵星）

▲白鹿。（圖／翻攝自微博／白月梵星）

白鹿早期就憑藉《招搖》打下人氣基礎，而今年她再次靠《白月梵星》站上人氣巔峰。年初《網路溫度計DailyView》曾針對2025第一季話題陸劇進行調查，當時《白月梵星》以20,185筆聲量穩居第二，充分展現其討論度之高。該劇改編自晉江作家星零的小說《白爍上神》，講述男女主角從初期互看不順眼，到攜手並肩降魔除妖，過程中兩人情愫漸生，甜虐交織的感情線成全劇最大亮點。當然白鹿在劇中的表現更是功不可沒，她活潑俏皮的角色塑造，加上自然流暢的情感詮釋，讓堪稱「CP百搭體質」的白鹿再次得到印證。

此外，白鹿主演的另一部仙俠劇《臨江仙》同樣引發高討論度。該劇結合宿命虐戀、神魔對決、父女權謀、妖怪救贖等多重看點，雖然首播熱度極高，但口碑差強人意，因劇情稍顯老套、特效粗糙，讓部分影迷略感失望；但憑藉主角白鹿和曾舜晞這對CP的化學反應，成功抓住觀眾目光，也使她成為2025年仙俠劇中備受矚目的焦點。

No.8 宋祖兒

▲《折腰》由劉宇寧、宋祖兒主演。（圖／八大電視提供）

▲宋祖兒。（圖／八大電視提供）

曾陷入逃稅風波的宋祖兒，在2025年以《無憂渡》與《折腰》兩部作品重回影迷的視野。《無憂渡》是一部玄幻懸疑題材劇，講述在人妖共存的世界裡，捉妖師與擁有陰陽眼的少女攜手探案的故事。該劇富含聊齋風格元素，營造出濃厚的中式恐怖氛圍，自開播以來便話題不斷，不僅在愛奇藝平台熱度突破9,500，更登上全球14個國家和地區的熱播榜冠軍，這也讓宋祖兒的人氣跟著水漲船高。

緊接著上映的古裝劇《折腰》同樣為她帶來爆發性關注。該劇曾榮登「網友最期待古裝劇」冠軍，開播後收視與口碑雙雙爆棚。故事融合先婚後愛、仇人變夫妻的設定為主軸，感情與矛盾交織，宋祖兒所飾演的角色感情張力十足，連帶牽動不少影迷的心。根據大陸媒體報導指出，《折腰》單集製作成本突破四千萬，而宋祖兒身穿的古典婚裝、珍珠流蘇髻更被譽為中式美感天花板，成為觀眾討論焦點。

No.7 陳偉霆

▲陳偉霆。（圖／LINE TV提供）

▲陳偉霆。（圖／LINE TV提供）

位居排行第七名的陳偉霆，其實在最初是以歌手身份出道，曾組成男子團體「Sun Boy'z」，後來則透過懸疑劇《老九門》累積了大量人氣。今年再度憑藉《許我耀眼》再度翻紅，堪稱能歌能舞能演的全能型藝人！該劇改編自張悅然小說《大喬小喬》，講述都市精英沈皓明（陳偉霆 飾）與電視台主播許妍（趙露思 飾）之間的愛情故事，劇情圍繞假面夫妻與心機謊言展開。開播不到一週，《許我耀眼》便迅速勇奪排行榜冠軍，一舉超越《暴君的廚師》與《今際之國的闖關者》，話題熱度持續攀升。

陳偉霆在劇中飾演的霸總沈皓明既腹黑又深情，在冷峻與柔情之間無縫切換，使觀眾在甜虐交織的劇情中被牢牢吸引。這部作品不僅讓陳偉霆重新爆紅，也進一步穩固他在一線男星的地位。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情軟體，本片的網路聲量高峰出現在2025年10月5日，在《許我耀眼》熱播期間，一名網友於串文表示直呼無法直視該劇，因男主角陳偉霆撞臉竹北的「吊車大王」胡漢龑，並張貼出對比圖，讓不少劇迷相當崩潰，當日聲量飆升至1,534筆，帶動聲量高峰。

No.6 肖戰

▲肖戰。（圖／Disney+提供）

▲肖戰。（圖／Disney+提供）

肖戰在2025年以古裝劇《藏海傳》強勢回歸，播出後話題量呈現爆發式成長。他所飾演的藏海是一名心思縝密、充滿謀略的復仇者，角色本身就具備強烈張力，而肖戰以沉穩演技、收放自如的情緒表現，成功將這位亦正亦邪的角色立體化，讓觀眾在第一集就深受吸引。《藏海傳》開播後穩居Disney+收視冠軍，全網總流量更突破15億，肖戰也直接拿下微博5月演員熱度冠軍，人氣指數全線飆漲，堪稱2025年話題最高的陸劇男主角之一。

為了詮釋藏海這個角色，肖戰在正式開拍前就投入大量訓練，不論是武術動作還是儀態訓練，他都逐一反覆練習，力求更完美的表現。另外，他也為戲狂鏟8公斤，在劇中有多場裸身戲、入浴戲都能完整展現出精瘦結實的好身材，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋直呼「太犯規」。而他與香暗荼的虐心苦戀也是一大看點，特別是兩人親吻時CP感炸裂，引爆網友討論熱潮，甚至直接衝出單集流量破億的亮眼成績。「怎麼就突然吻了！！！！啊啊啊啊啊啊」、「預告的吻嚇到我了（誤）」。

No.5 章若楠

▲章若楠。（圖／翻攝自微博／難哄）

▲章若楠。（圖／翻攝自微博／難哄）

說到今年人氣陸劇主角，那就絕對不能不提到章若楠了，她以現象級爆款劇《難哄》全面打開知名度，其改編自竹已的同名小說，講述了溫以凡與高中同學桑延久別重逢的故事。原著自帶龐大粉絲，加上姐妹作《偷偷藏不住》的加持，使得《難哄》在開播前就已熱度拉滿。該劇由白敬亭與章若楠領銜主演，兩人皆擁有清新「初戀感」的高顏值，強烈的CP化學反應讓人一看秒入坑。尤其章若楠所飾演的溫以凡，將角色的破碎感詮釋得令人心疼，引發觀眾強烈共鳴，因此播出後好評不斷。該劇從首播到大結局都穩坐話題前排，甚至完結三個月後熱度仍未散去，今年六月於台北舉辦快閃店活動，一開幕人潮便排到爆，由此可見該劇的影響力之強。

除了《難哄》拿下超高人氣，章若楠在《淮水竹亭》中同樣展現了不同以往的角色魅力，雖非該劇主角，但她仍憑藉精湛演技和唯美古裝扮相成功吸睛，延續人氣熱度不墜。兩部作品接連走紅，讓章若楠的討論度一路飆升，一舉拿下人氣主角第五名。

No.4 成毅

▲成毅。（圖／翻攝自微博／赴山海）

▲成毅。（圖／翻攝自微博／赴山海）

今年七月，《網路溫度計DailyView》曾在針對90後陸劇男星進行調查，成毅以34,085筆聲量位列第五，而在這次人氣主角榜單中，他也憑藉《赴山海》與《天地劍心》兩部代表作，輕鬆拿下了第四名的佳績。《赴山海》改編自溫瑞安小說《神州奇俠》，以穿越結合武俠的創新設定吸引大量劇迷關注。成毅在劇中不僅挑戰高難度的武打戲，更一人分飾三個性格迥異的角色。從都市社畜「肖明明」，到滿腔熱血的大俠「蕭秋水」，再到腹黑反派幫主「李沉舟」。三種角色性格反差鮮明，成毅卻在切換之間游刃有餘，充分展現角色塑造的深厚功力。雖然《赴山海》開播後口碑不如預期，但收視卻屢開紅盤，不僅連續多日奪下平台熱度冠軍，總播放量更突破13億大關，顯示成毅的帶劇能力依然驚人。

近日收官的《天地劍心》也為成毅再度推上一波熱潮。劇中他所飾演的「王權富貴」以肉身擋萬劍、守護清瞳的名場面，被許多戲迷譽為「古裝悲劇美學的天花板」，而他與李一桐組成的「權瞳CP」更是圈粉無數，甜虐交織的互動讓許多網友瘋狂二刷，也將成毅的古裝魅力推向高點。網友表示「一生必推成毅的王權富貴」「成毅的王權富貴就是最好的，從沒覺得這個角色有這麼帥」、「王權富貴雖然戲份很少，但角色完成度超高」。

No.3 白敬亭

▲白敬亭。（圖／翻攝自微博／ 白敬亭工作室）

▲白敬亭。（圖／翻攝自微博／ 白敬亭工作室）

白敬亭與第四名的成毅，有著相似的內雙眼型、高挺的鼻子以及神情，常被誤認或是拿來比較討論。

近年，白敬亭累積了《開端》、《長風渡》、《南來北往》等多部代表作，不論現代戲或古裝劇都有亮眼表現，真正將他推向人氣高峰的則是《難哄》這部現象級神劇。該劇開播後迅速引發驚人的「難哄效應」，劇情、角色、人設、OST的討論度全都一路飆升，連帶捧紅兩位主角。在最新的陸劇主角排行榜中，《難哄》的男、女主角更是雙雙拿下前五名，其中白敬亭更以22,060筆聲量衝上排行榜第三名，人氣之高不難想見。

白敬亭在該劇飾演外冷內熱的桑延，深情與反差魅力，被許多原著粉讚為「從書裡走出來的人」。他與章若楠在劇中的對手戲更是全程高糖，不論是曖昧時的拉扯，還是重逢後的情感碰撞，都讓粉絲直呼「嗑到停不下來」。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次的網路聲量高峰出現在2025年4月22日，因白敬亭現身五月天演唱會，共同合唱《難哄》的經典主題曲〈任性〉，引發大批網友讚嘆連連，直呼這組合「根本夢幻聯動」。

No.2 趙露思

▲趙露思。（圖／LINE TV提供）

▲趙露思。（圖／LINE TV提供）

趙露思素有「男神收割機」之稱，出道以來與宋威龍、肖戰、丁禹兮、楊洋、吳磊等多位人氣男星合作，幾乎部部都能碰撞出火花。她以甜寵劇起家，憑藉甜美外型、自然不做作的表演，以及親民接地氣的個性，在年輕觀眾中累積了一定的人氣。跟經紀公司的不愉快，慘遭冷凍，事業停擺，《許我耀眼》9月份無預警空降播出。一改以往甜美形象，挑戰心機堅韌的女主角。趙露思與沈皓明（陳偉霆 飾）從互相猜忌、試探，到逐漸揭開彼此心防，這種既拉扯又充滿張力的情感模式，成為全劇最大亮點。

隨著《許我耀眼》收視飆升、討論度屢創新高，趙露思的角色轉型也受到高度肯定。她不再只是甜寵劇的專屬臉孔，而是在複雜角色中展現更深層情緒的實力派女主角，這個突破也讓趙露思一舉登上人氣主角第二名。網友討論「趙露思不演戲沒作品出來，還真不知有甚麼劇可看」、「超愛看他們倆人的演出，趙露思很美又演得出色」、「露思很美，這劇就是俊男美女」。

No.1 劉宇寧

▲劉宇寧。（圖／翻攝自微博／折腰）

▲劉宇寧。（圖／翻攝自微博／折腰）

最強陸劇主角出爐！劉宇寧以29,306筆聲量榮登本次排行榜冠軍，僅以2,521筆之差險勝第二名趙露思，足見2025年陸劇人氣競爭之激烈。劉宇寧在早期曾因古裝扮相被批評為「古裝醜男」，而今年在夯劇《折腰》中則成功逆轉形象與風評。該劇改編自晉江作家蓬萊客的同名言情小說，講述小喬與魏家主公魏劭在家國情仇之中互相博弈，並展開愛恨交織的情感糾葛。劉宇寧所飾演的魏劭將剛毅與柔情的反差演繹得可圈可點，加上他逾190公分的高挑身材與角色魅力，成功圈粉無數網友，人氣也隨之水漲船高。

隨後不久，劉宇寧在《書卷一夢》中再次刷新觀眾印象。該劇結合穿書與與喜劇元素，劇中增添許多幽默與反諷橋段，引發了大量討論和二次創作。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次的網路聲量高峰出現在2025年6月12日，一名網友意外發現劉宇寧撞臉台灣男藝人派翠克，也釣出派翠克本人親自回覆「收到好多私訊，但他很帥，我不敢當啦。」貼文一出，瞬間引發大量討論，當日聲量飆升至1,437筆，也連帶助攻劉宇寧的話題度與知名度，人氣再度飆漲，拿下聲量冠軍當之無愧。

▲▼2025陸劇主角人氣TOP 10。（圖／ETToday娛樂星光雲製圖）

▲2025陸劇主角人氣TOP 10。（圖／ETToday娛樂星光雲製圖）

周華健:齊姐原來那麼平易近人　齊豫自嘲「會從上面慢慢飄下來」

