夏宇童婚禮「選情人節舉辦」藏甜蜜含義　孫協志寵妻細節公開！

藝人夏宇童與孫協志愛情長跑6年，於3月3日正式登記結婚，目前還在新婚期的兩人時常會在社群上放閃，越愛越高調，日前才被週刊爆料女方已經懷孕的消息，當時透過經紀人否認。沒想到，今（2）日又傳出另一個喜訊，小倆口將在明年的情人節舉辦婚禮。

▲孫協志、夏宇童將在明年舉辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／tonysun.ig）

夏宇童透過經紀人證實，將與孫協志在2026年的2月14日舉辦婚禮，地點選在台北市的飯店，而兩人在演藝圈皆有好人緣，當天到場的賓客不乏主持人、演員、歌手以及圈外好友，目前桌數還未確定，還在等親朋好友回覆中。

不僅如此，夏宇童經紀人被問到小倆口怎麼選這天結婚，也表示「夫妻原本就想說要2月結婚，然後挑14號就是因為剛好是情人節」，強調「這樣彼此都不會忘記，也是一個充滿愛的日子」。

被問到在準備婚禮期間有沒有發生特別的趣事，夏宇童經紀人回覆《ETtoday星光雲》，表示「小倆口在處理婚禮的這些過程當中，都沒有發生爭執」，甚至老公孫協志都以愛妻喜歡的細節為主，讓夏宇童感受到「更明確他是對的人」。

