香港大火釀151死　鄭秀文「拍戲空檔衝教堂祈禱」：心情很沉重

香港新界大埔宏福苑社區11月26日下午發生嚴重五級火警，迄今已造成151人死亡，成為香港近期最慘重的住宅火災事故。歌后鄭秀文2日也對此發聲，並透露自己趁著工作空檔，去了一趟教堂參加祈禱會，「但願時間幫忙所有人療傷。」

▲鄭秀文2日提及香港大火。（圖／翻攝自Facebook／鄭秀文 Sammi Cheng）

鄭秀文直言，這幾天自己和所有香港人一樣，都是沉重和傷痛的，那股壓在心頭、悶在心坎的感覺揮之不去。她透露，自己正投入日以繼夜的拍攝，看到許多熱心市民親赴現場協助，而自己卻身在片場、什麼都幫不到，為此忍不住感到難過與慚愧。

鄭秀文分享，11月27日拍攝途中，她在網路上看到一則為災民舉行的祈禱會消息，但因隔天拍攝預計一路拍到晚上九點，本以為無望參加。沒想到，隔日拍攝竟提前半小時收工，「心想應可趕得到，誰知竟去錯一個差不多名的教堂，不放棄，再馬上跑上車找對的地點。」

▲鄭秀文在工作空檔去參加祈禱會。（圖／翻攝自Facebook／鄭秀文 Sammi Cheng）

終於抵達教堂時，鄭秀文看到現場只有十多位出席者，顯得安靜稀落，但鄭秀文說：「並不重要，同心更重要。」在那一個多小時裡，她和在場人士一起流著眼淚祈禱，把無助轉化成力量，也在心願紙上寫下對災民、消防和醫護人員的祝福，「求天父垂聽我們卑微的禱告，醫治這座城破碎的心。」

祈禱會結束後，鄭秀文仍揹著沉重心情回到拍攝工作，「在途中竟收到一位那晚也有出席的陌生主內姊妹的私訊，我們彼此分享了一些感受，謝謝這份愛。」然而，她坦言，至今心情仍十分沉重，「心頭仍然壓着很沉重的烏雲，像壓在喉頭。」只能繼續祈禱所有受災、受傷與失去的人，都能找到重新站起來的力量，「不容易，期盼愛是力量。但願時間幫忙所有人療傷。」