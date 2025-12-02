蕾菈退出反骨又離婚「2025 broke me」！掩面：光是醒來就很勇敢了

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蕾菈（Lyla）8月宣布退出反骨男孩，隔月又證實結束第二段婚姻，可說是歷經不少人生大事的一年。面對2025年的最後一個月到來，她1日有感而發地說：「2025教會我的不是『撐住』，而是怎麼好好地活著。」

▲蕾菈泛淚掩面。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



回顧2025年的心境，蕾菈在社群網站坦言，這一年帶給她深刻的生命課題，「有些日子光是醒來就很勇敢了，但我還是走過來了。」這些內心對話透露她對自己的誠實，也展現一路以來的堅韌。

▲蕾菈感性回顧2025年。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



面對過去的跌跌撞撞，蕾菈特別感謝那個始終沒有放棄的自己，「謝謝那個沒有放棄自己的我。」迎向新的一年，她將目標放在心靈狀態與生活方式的轉變，「2026，我要為『真正的快樂』而活。」

▲蕾菈感謝自己並未放棄。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



蕾菈最後用更直接的英文句子總結這段心路歷程，「2025 broke me. 2026 will build me. I’m not surviving. I’m becoming.」這些話語既是對自己的宣告，也象徵她準備踏入新篇章的堅定決心。

