樂天副隊長「肋骨斷裂戳到肺」！跳舞只能吸到6成空氣 粉絲急救援

樂天女孩特級副隊長筠熹坦言，加入球隊六年以來，近期因過去肋骨斷裂造成肺部受壓，讓她在跳高強度應援時多次出現呼吸不順的情況。她坦言：「現在可能只能呼吸六、七成。」甚至曾在舞台上差點喘不過氣，讓粉絲準備氧氣罐協助。

▲▼筠熹的肋骨目前仍維持戳著肺部的狀態。



筠熹表示，剛加入樂天時並不覺得跳應援舞很累，但隨著年紀增長，長時間且高強度的舞蹈讓她身體逐漸吃不消。另一個原因則是，她數年前曾經肋骨斷掉，「我有一根肋骨是戳到我的肺、頂著。」因此肺部無法完全擴張，「我正常可以百分之百呼吸，現在因為肋骨戳在那裡，變成可能呼吸六、七成而已。」

▲筠熹長時間跳舞會出現喘不過氣的症狀。



醫生當時認為可以採取自然復原方式，而非手術處理，「醫生有說可以放著讓它共存」，加上若真的開刀的話，肋骨不慎戳破肺部的風險更可怕，因此筠熹和家人最後選擇不動手術。

▲筠熹外貌亮麗。



筠熹坦言，未動手術的後果逐漸反映在日常與工作中，「我現在呼吸比一般人急促。」跳應援時，她還會突然無法順利吸氣，「我喘不過氣來。」貼心粉絲得知狀況後，甚至特地準備隨身氧氣罐給她。即便如此，她仍堅持努力完成每次應援工作。