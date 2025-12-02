ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
郝蕾遭疑暗諷「辛芷蕾拿影后」
友情裡超玻璃心三大星座！
獨／《大濛》魯常是《角頭》小弟！
羅志祥隔6年傳重啟大陸開唱！　關鍵原因曝…多人運動跌落神壇

小豬再登陸／獨家！多人運動跌落神壇　羅志祥隔六年有望重返對岸

▲羅志祥除了努力在台灣耕耘，也藉由多重管道重啟中國大陸巡演，有望破除長達6年的封殺。（圖／翻攝自羅志祥微博）

圖文／鏡週刊

羅志祥2020年被前任周揚青爆料花心、劈腿，喜愛「多人運動」，事業跌至谷底，連帶也失去中國大陸市場，但近來他動作頻頻，除了發新書透露寫好遺囑外，還坦言自己罹患快樂憂鬱症，製造了許多話題。據悉，他是在為對岸的演唱會預熱，因為據聞審批已過，睽違6年後有望重啟巡演。

羅志祥日前發行新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我這個人》，特別提到將經紀人小霜的兩位混血子女視如己出，結果被網友瞎傳就是小孩生父，雖是顯而易見的謠言，但羅志祥和小霜竟然大動作跑去做DNA檢測闢謠；會讓他們如此激動，其實是因為羅志祥低潮已久的事業有望再起，此時更是一點閃失都不能有。

小豬再登陸／獨家！多人運動跌落神壇　羅志祥隔六年有望重返對岸

▲羅志祥以唱跳歌手的身分，曾在對岸巡演場場爆滿，而他也始終未放棄再度回歸。（圖／翻攝自羅志祥微博）

抖音鋪陳　為西進造勢

業內消息傳出，羅志祥雖然努力在台灣耕耘，但對中國大陸市場還是擁有企圖心，不斷洽詢相關人士重返對岸舞台的機會，他想在各省的大城市推出全新巡演，而日前才傳出主管單位審批已過，已經緊鑼密鼓籌備中，意指可望解除封殺，讓小豬再展才華。

小豬再登陸／獨家！多人運動跌落神壇　羅志祥隔六年有望重返對岸

▲羅志祥（左）在台灣的演藝工作小幅度回春，已經有常態主持的綜藝節目《綜藝OK啦》。右為何美。（圖／翻攝自羅志祥微博）

此時抖音平台也開始出現大批關於羅志祥的短影音，其中就有影片說到，其實羅志祥沒有被官方正式的限制，只是當時社會輿論影響，投資方和製作單位都不敢冒著風險找他。另外也有不少「飯拍」開始在懷念羅志祥的表演，及COVER羅志祥的經典單曲，總之一切鋪陳，似乎都在為羅志祥再度西進造勢。

小豬再登陸／獨家！多人運動跌落神壇　羅志祥隔六年有望重返對岸

▲近期在抖音平台上冒出許多羅志祥經典歌曲cover，勾起歌迷的回憶殺，也為對岸復出暖身。（圖／翻攝自抖音）

事業低谷　陪媽媽治病

而羅志祥經過這段風風雨雨，也從以前玩世不恭的形象大轉變，為了宣傳新書，他改走溫暖的自省路線。坦言曾被醫師診斷，罹患快樂憂鬱症（Smiling Depression），在兩年前就寫好遺囑安排後事，他感性地說：「或許我不是樂觀的人，只是很會假裝快樂。」

他更回憶起事業低潮期，陪伴媽媽治療阿茲海默症的時光，他為了不讓媽媽害怕，總是搶先接受高風險療程，用笑容掩飾不安與痛苦。種種的壓力夾雜下，竟還遇到假投資人以巡演名義詐騙，讓遭受多重打擊的他幾乎要倒下，不過他還是為了舞台振作，凸顯出他絕處逢生後的勵志精神。

小豬再登陸／獨家！多人運動跌落神壇　羅志祥隔六年有望重返對岸

▲羅志祥發行新單曲不忘在微博上宣傳，測試在對岸的人氣。（圖／鏡週刊提供）

今年也是羅志祥出道30週年，他12月將在小巨蛋開兩場演唱會，並預告會唱好、唱滿經典歌曲，把這些年的精華時刻都獻給歌迷，也被視為全面復出的第一炮。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980



小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」　消失4年後發聲更新還債進度
經紀人小霜貼DNA鑑定報告　孩子與羅志祥「不是親子關係」
【獨家】【小豬拍新片】重出電影江湖　羅志祥《角頭》新戲悄露臉

8分鐘前

祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」！凌晨黏TT…他當街親全被拍

35分鐘前

專訪／認了跟Emma聊過「爸媽離婚」　温昇豪夾在李進良、小禎中間

52分鐘前

羅志祥隔6年傳重啟大陸開唱！　關鍵原因曝…多人運動跌落神壇

8小時前

郝蕾遭疑暗諷「辛芷蕾扯頭髮拿影后」　親口澄清：壓根不是說她

8小時前

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」　曝邱澤許瑋甯私下互動

10小時前

JO1鶴房汐恩賭博風波後退團！　暫停活動5個月…親道歉告別粉絲

11小時前

獨／《大濛》魯常是《角頭》小弟！「對戲曾敬驊最難」零台詞圈粉

11小時前

濱崎步空場開唱被指「不實」！陸媒稱彩排照遭偷拍　兩派人戰翻

11小時前

SISTAR昭宥168cm「體重跌破50kg」　認瘦太快出現副作用：經常頭暈

11小時前

許瑋甯嫁邱澤…夢幻婚禮後首發聲！曬場內浪漫一角：一切都很美好

