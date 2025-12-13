專訪／温昇豪罕曝私生活！　「12歲女兒進入叛逆期」2優點感動他

記者黃庠棻／台北報導

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》即將於12月13日起，每週六晚間9點在公視頻道首播並連播2集；晚間11點於公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線。近期，主演兼監製温昇豪接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了拍攝的趣事。

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》温昇豪演出的整形名醫「江浩宇」，有著一雙魔法般的雙手，為許多人改造並重獲自信，只是私底下夜夜笙歌，時常周旋在女人堆中，被虧是以「李進良為原型」。但在採訪時，不管是李進良還是温昇豪都表示該角色是結合兩人與導演林立書的縮影。

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

被問到整形相關話題，温昇豪坦言自己目前還沒有想要動臉的想法，直言「老一點再說，五十歲再說」，可能會拉提一下眼周，不過因為他熱愛戶外活動，皮膚常常曬得黝黑，總會被好友李進良虧「看起來很累，打個醫美吧，把膚色弄好一點，讓色差不要太明顯」。

▲温昇豪分享拍攝《整形過後》的趣事。（圖／記者徐文彬攝）

雖然李進良唸歸唸，但對於温昇豪的臉蛋則是「死都不動」，原來他認為「演員就要有生活、歲月的痕跡，百分之百對稱不好看，沒有人是五五對稱的」，笑說「院長看到我不會職業病發作」，而自己也希望是「優雅地自然老去」。

▲温昇豪分享拍攝《整形過後》的趣事。（圖／記者徐文彬攝）

過去，温昇豪以名模身份出道，坦言自己其實當年外貌並不吃香，因為身高178公分，在走秀上曾有過沒自信的時期，總覺得「矮人家一節」，笑說當年與abc回來當模特兒的同事一起去夜店玩「每次女生都被人家把走」，也因為當時流行花美男，自己這種有性格的外表確實沒有太多人氣。

▲温昇豪也曾有過不自信的時期。（圖／記者徐文彬攝）

而温昇豪在《整形過後》開頭，有一幕只穿著內褲、套著浴袍在大安區分隔島奔跑的畫面，他回憶拍攝當天天氣炎熱，腳下穿的是飯店附的紙製拖鞋，由於林蔭大道上都是小碎石，讓他崩潰直呼「根本是腳底按摩」，而當天他來回奔跑、拍攝一整天，也被路上車主、騎士認出驚呼「哇！温昇豪耶！」

▲温昇豪分享拍攝《整形過後》的趣事。（圖／記者徐文彬攝）

《整形過後》的核心內容在於整形，温昇豪被問到若是以後女兒表達想要整形，到時會有何反應，他大方地表示「她滿18歲以後就可以自己決定，但是有需要再說吧，目前我感受到的是不用啦」，戲外他與女兒相處愉快，女兒進入青春期多少有叛逆。

▲温昇豪罕見分享與女兒的互動。（圖／記者徐文彬攝）

對此，温昇豪罕見談及女兒，表示對方正值青春期多少有過態度不耐煩的時候，幸好對方「自省能力很好，也會主動道歉」，更表示父女倆都會「互相道歉」，有時候也會分享心事、聊聊學校發生的事情，強調「每一天都會回家陪伴女兒」。

▲温昇豪罕見分享與女兒的互動。（圖／記者徐文彬攝）

至於未來女兒如果透露想走演藝圈這條路，温昇豪表示自己不會預設立場，但認為女兒對於演戲不會太有興趣，父女倆目前還沒有仔細討論，但他可以確定的是「女兒對演藝圈沒興趣」，甚至也不會看他演出的戲，他笑說「我出現在電視，她也只是眇一下而已」，難得分享父女倆私下的互動。

▲温昇豪罕見分享與女兒的互動。（圖／記者徐文彬攝）

影集《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導，卡司集結温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲、胡瑋杰、禾雁凱、夏騰宏、艾怡良、林育品（阿喜）、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱、湯志偉、曾向鎮等堅強陣容，將以整形外科為舞台，直視現代人對美、身分與命運翻轉的渴望。

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。