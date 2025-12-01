佩甄爸「國手身分超狂」！低調開刀換人工膝蓋 她淚：不敵使用過度

記者潘慧中／綜合報導

佩甄儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她1日便在社群網站透露，曾是桌球國手的父親最近開刀更換了人工膝蓋，看著爸爸拿助行器的背影，讓她附上一個淚眼的表情符號心疼地說，「我們說好的要環遊世界，等你哦！」

▲佩甄爸爸低調完成手術。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）



[廣告]請繼續往下閱讀...

佩甄的父親不只曾是台灣的桌球國手，還曾被外交部派赴非洲象牙海岸擔任桌球教練，但多年後使身體留下負擔，「終究不敵歲月又年輕時使用過度，必須更換人工膝蓋了」。看到爸爸術後難耐的疼痛，她不捨勸對方別逞強，甚至說「就一直吃止痛藥吧」，但父親總是樂觀回答：「我人生太順遂了，偶爾疼痛也算平衡。」

▲佩甄爸爸是昔日的桌球國手李亮祥。（圖／翻攝自Facebook／李佩甄）



對此，佩甄有感而發地說，父親總是如此，「從不打擾家人，也不要求過度關心和慰問，這種強大的安全感讓做子女的很輕鬆很自在。」在她眼中，這份強大再次印證「我的超人爸爸真偉大」，無論心境或態度都讓她敬佩。

▲▼佩甄和爸爸感情很好。（圖／翻攝自Facebook／李佩甄）



最後，佩甄深情向父親表達感謝：「謝謝他照顧我們一家，讓我們衣食無缺、內心強大。」她也不忘提醒爸爸接下來要好好復健，並溫柔喊話，「我們說好的要環遊世界，等你哦」，字裡行間滿是女兒對父親的愛。

佩甄IG全文：

曾經是我國桌球國手，曾經被外交部派赴非洲象牙海岸担任國家桌球教練的國手爸々，終究不敵歲月又年輕時使用過度，必須更換人工膝蓋了，手術後的各種疼痛對於曾經活蹦亂跳的爸爸難以忍受，我叫他不要忍耐，就一直吃止痛藥吧！

他回我，「我人生太順遂了，偶爾疼痛也算平衡」

對於這樣的樂觀也是一種自我療癒

爸爸從不打擾家人

也不要求過度關心和慰問

這種強大的安全感讓做子女的很輕鬆很自在

再次證明我的超人爸爸真偉大

謝謝他照顧我們一家

讓我們衣食無缺、內心強大

接下來日子請你好好復健

我們說好的要環遊世界

等你哦

#早日康復