專訪／韓劇男神拍台劇「差點惹怒導演」　他得知真相驚呼：是巨星

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》即將於12月13日起，每週六晚間9點在公視頻道首播並連播2集；晚間11點於公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線。近期，導演林立書接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了拍攝的趣事。

52歲的林立書畢業於輔仁大學法律系，本來是律師，在2002年時到法國學習電影，回台灣後便轉而當起導演，代表作有電影《天后之戰》、《破處》以及台劇《最佳利益》系列，近期推出《整形過後》是他與主演兼監製温昇豪以及顧問李進良一同製作的新作品。

這一次在《整形過後》，林立書首次與「韓劇男神」李廷鎮合作，他分享在拍攝期間完全沒有任何困難的地方，直呼「演員都很專業」，認為雖然兩人講著不同的語言，但演職人員都有著一種默契，上場不需要講太多話就能瞭解彼此的想法。

談到李廷鎮，林立書透露第一次跟對方碰面是以視訊方式溝通，雖然中間有翻譯同仁幫忙傳達劇本，但對方在清楚角色的背景後，迅速羅列了許多細節，雙方溝通相當愉快，對方甚至會提中台灣與韓國不同的文化差異，像是台灣會叫醫師，韓國則是會稱呼博士，讓他驚訝說道「他們對這種小名詞都很注重」。

不僅如此，林立書還分享了一個小插曲，在《整形過後》開拍過後，得知李廷鎮來台的時間，他本來想說對方應該會馬上到片場跟劇組打招呼，原本很開心也很期待，卻沒想到對方一下飛機先去了另一個地方，他回憶此事激動說道「結果不來，本來要生氣，覺得怎麼會這樣。」

沒想到事情出現反轉，原來李廷鎮在《整形過後》有打羽毛球的戲碼，雖然早先在韓國練習過，但仍不太熟悉，於是透過劇組聯繫了羽毛球教練，因此到台灣一下飛機，就先去找教練練習自己的羽毛球技，特別要求教練要指導自己的揮拍姿勢。

林立書坦言自己當下得知此事相當驚訝，因為李廷鎮找教練學習羽毛球，連製作公司都不曉得，是透過翻譯聯繫的，後來對方練完羽毛球，回到飯店梳洗過後，才到片場跟所有劇組打招呼，讓他至今仍相當感動，狂讚「真的是巨星」。

與李廷鎮越來越熟悉之後，林立書忍不住狂讚對方，除了練習羽毛球之外，也特地為戲學習了魔術，後來所有工作人員感情越來越好，李廷鎮偶爾沒有戲時，還會特地到片場等大家下班，再一起去吃飯、聚餐，這一次的合作留下了美好的回憶。

影集《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導，卡司集結温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲、胡瑋杰、禾雁凱、夏騰宏、艾怡良、林育品（阿喜）、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱、湯志偉、曾向鎮等堅強陣容，將以整形外科為舞台，直視現代人對美、身分與命運翻轉的渴望。

《整形過後》將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。