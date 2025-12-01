ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
斯文韓星遭控私生活淫亂：家庭因他破碎
GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！
YOASOBI大巨蛋2026場次疑遭劇透！
李英宏演思覺失調受刑人失控自殘　施名帥脫口「直直撞」全場笑翻

記者黃庠棻／台北報導

影集《監所男子囚生記》開播後話題不斷，持續蟬聯愛奇藝國際版台劇榜冠軍、台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍、八大戲劇台奪下週日華語劇收視冠軍，橫掃三大榜單氣勢驚人，網友一致好評「超養眼」、「喜劇節奏抓得超好」，更盛讚劇中各種神來一筆的荒謬情節讓人笑到停不下來，最新一集更把哭點、笑點推向高峰。

▲《監所男子囚生記》（左起）邱以太、張軒睿、施名帥、陳澤耀合作愉快，片場笑聲不斷。（圖／八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版提供）

▲《監所男子囚生記》開播後話題不斷，邀請李英宏演出受刑人。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

李英宏的客串角色正式曝光，以「詼諧×二次元」混搭，把觀眾逗到瘋狂重播。劇中沉浸在自我幻想世界的李英宏，竟把陳澤耀誤認為「殺人犯」，爆走狂咬、瘋狂撞牆，失控程度讓管理員群全員都相當頭大。更荒唐的是這場危機最後居然是靠《鬼滅之刃》成功化解，陳澤耀使出動漫知識，代入伊之助角色，才讓自認是炭治郎的李英宏冷靜下來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《監所男子囚生記》開播後話題不斷，邀請李英宏演出受刑人。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》開播後話題不斷，邀請李英宏演出受刑人。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

李英宏這次飾演情緒極度不穩定、時而暴走撞牆的受刑人，他坦言角色設定極端，但自己在拍攝時給自己的唯一指令，就是把所有情緒放大到極致「我就告訴自己，今天是來監所當一個瘋子，盡可能放大所有失控的反應。」也因為如此，角色的混亂與脆弱在鏡頭前更加鮮明。

▲《監所男子囚生記》開播後話題不斷，邀請李英宏演出受刑人。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》開播後話題不斷，邀請李英宏演出受刑人。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）
陳澤耀則爆料，施名帥又在片場貢獻即興金句。在李英宏拍攝撞牆戲時，施名帥突然大喊呼救「他又在『直直撞』了！」幽默將李英宏百萬經典歌曲〈台北直直撞〉融入台詞中，引發眾人狂忍笑。有時兩人正專注對戲，施名帥還會在一旁故意唱起〈台北直直撞〉，讓大家笑到嘴角失守；李英宏也笑稱施名帥相當有趣「而且這歌名太好用了，不難想像會被用在很多地方。」


▲《監所男子囚生記》開播後話題不斷，邀請李英宏演出受刑人。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》開播後話題不斷，邀請李英宏演出受刑人。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劇情方面，日前活動才揭露楊祐寧與黃冠智在監所違規舍的鐵窗兄弟情，兩人因情緒失控遭懲戒，陳澤耀更因替黃冠智求情，被連帶罰進違規舍當管理員。三人在封閉高壓的監所裡，真心相待、互相開解情緒，硬生生在冷冽制度中長出一段動容羈絆。

▲《監所男子囚生記》開播後話題不斷，邀請李英宏演出受刑人。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》開播後話題不斷。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

然而，在這個高壓密閉空間裡，每位受刑人都是高難度關卡。其中由李英宏演出的高危險受刑人，集各種複雜狀態於一身，愛咬人、重度動漫迷、HIV帶原、思覺失調，就是個不定時炸彈，對初來乍到的陳澤耀而言，簡直是地獄開局。

▲《監所男子囚生記》開播後話題不斷，邀請李英宏演出受刑人。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》開播後話題不斷。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

戲中李英宏隨身的「紙人護衛兵」，是他心中最重要的「家人」，卻因陳澤耀誤觸而全倒在地，瞬間引爆他的崩潰點，讓他全面爆發，怒吼、撞牆、攻擊咬人樣樣來，他甚至認定陳澤耀是「殺人兇手」，要以牙還牙討回公道。

▲《監所男子囚生記》開播後話題不斷，邀請李英宏演出受刑人。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》開播後話題不斷。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

最後陳澤耀急中生智，把自己代入《鬼滅之刃》世界觀，成功與李英宏的二次元幻想頻率對上線，兩人「角色相認」後，他才順利哄對方穿上防護衣、化解危機。

劇中角色深受動漫影響，把自己視為《鬼滅之刃》炭治郎，談到與陳澤耀的動漫橋段對戲，李英宏笑說「拍攝時其實蠻有共鳴的。」至於私下喜愛的動漫，他則害羞地透露最喜歡經典作品《哆啦A夢》和《龍貓》，完全展現反差萌。

▲《監所男子囚生記》播出後引起熱烈討論。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》開播後話題不斷。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

至於陳澤耀則透露自己「被迫補修動漫學分」的幕後故事，由於角色需要以動漫語言與李英宏溝通，他坦言一開始看到劇本時完全「霧煞煞」，只能靠線索上網查「後來才發現原來裡面講的是《咒術迴戰》和《鬼滅之刃》的招式。」為了確保表演、手勢到位，他利用拍攝空檔補看動畫，手勢與日文台詞則向熱心的動漫迷請益，全力補足角色所需知識。

備受討論的劇情還有楊祐寧飾演的9568與小弟7392（劉宸肇、五木）閒聊吃飯時，接到身體出現異常通知那一瞬間，情緒全面潰堤，悲痛直擊觀眾心臟。他意識到自己極可能在鐵窗內錯過孩子的誕生，這場哭戲彷彿最後一根稻草狠狠折斷他的信念，隨著絕望感吞噬理智，他也開始醞釀一場足以撼動全劇的「逃獄行動」，情節張力瞬間飆升至新高度。

▲《監所男子囚生記》播出後引起熱烈討論。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》開播後話題不斷。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

監所職場喜劇《監所男子囚生記》由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。

《監所男子囚生記》每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。海外觀眾能透過愛奇藝國際版收看本劇；同時，作品將於 Viki（覆蓋美洲、歐洲、大洋洲、印度及中東）上線；新加坡主流平台及馬來西亞 Astro 300 頻道跟播，全球觀眾都能第一時間欣賞到本劇。

【我只是錄個限時...】旁邊女子失衡整個摔飛！

