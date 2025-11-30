歐陽妮妮產後首出國放風　甜蜜點名張書豪：謝謝老公

記者王靖淳／綜合報導

藝人歐陽妮妮去年嫁給張書豪，並在今年1月迎來寶貝兒子「睦睦」出生，平時會透過社群記錄日常的她，今（30）日發文分享旅遊近照，透露自己和閨密們飛往首爾度假，同時也不忘感謝老公讓她出門放風。

▲歐陽妮妮。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

透過歐陽妮妮分享的照片可見到，她身穿一件白色的毛絨長袖上衣，材質看起來柔軟蓬鬆，下身則搭配同色系的白色短褲，露出她修長白皙的美腿。她頭上戴著一頂白色的粗針織毛帽，腳踩白色休閒鞋，手上還提著一個米白色的迷你手提包，與整體造型完美融合，並對鏡頭露出甜美笑容。

▲歐陽妮妮感謝張書豪讓她出國放風。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

歐陽妮妮在文中難掩興奮地表示，這是她第一次放風出國，並附上代表楓葉及落葉的表情符號，顯示她此刻正沉浸在韓國的秋日氛圍中。值得一提的是，這次的行程並非夫妻同遊，而是閨密們的聚會，讓她能暫時放下手邊的家務及工作，好好享受一段輕鬆愜意的時光。為此，歐陽妮妮在文中不忘感謝張書豪，甜蜜表示：「謝謝老公」，似乎是在感謝對方對她獨自出遊的支持及包容，讓她能無後顧之憂地飛往國外享受假期。