記者吳睿慈／台北報導

日本超人氣搖滾樂團Saucy Dog於29日晚間，在 Zepp New Taipei 舉辦了他們首次在台北的專場演唱會「Saucy Dog LIVE 2025 in TAIPEI」。他們特地學了中文與台灣粉絲交流，台味十足喊著「「聽你在叭噗」、「超ㄅㄧㄤˋ」，場上互動頻頻氣氛超歡樂。

▲Saucy Dog在台灣開唱。（圖／日吉JP純平提供）



Saucy Dog以經典歌曲〈結〉拉開序幕，強勁的鼓點與充滿情感的歌詞瞬間點燃了現場的熱情。在唱到〈BLUE〉時，他們展現樂團強大的現場爆發力，讓台下歌迷跟著節奏揮舞雙手，他們也向歌迷大喊：「我們來晚了，我們是Saucy Dog！」

▲Saucy Dog中文、台語講得超溜。（圖／日吉JP純平提供）



談話環節時，Saucy Dog展現不少練習的中文及台語，主唱石原慎也不停以「水啦」、「超ㄅㄧㄤˋ」、「一起High吧」，跟台下歌迷互動，並以中文問大家：「你們喜歡我嗎？」台下熱烈回應「喜歡」，沒想到，石原慎活用中文與台語，幽默反虧：「聽你在叭噗。」但馬上又向歌迷說：「我也喜歡你們！」引起全場歌迷尖叫。

現場氣氛超熱烈，Saucy Dog也表示：「可以在台北舉辦專場演唱會實在很開心！我們很喜歡台灣，很喜歡台灣的美食。謝謝大家一直以來的支持，今天實在是很開心。」演唱會尾聲，Saucy Dog希望全場歌迷都能一起大聲唱歌，全場歌迷也隨著台上的演出互相呼應，場面熱烈又溫馨。

▲Saucy Dog與台灣粉絲約定下次見。（圖／日吉JP純平提供）



安可時，Saucy Dog表示：「下次再來！請大家向朋友多多宣傳Saucy Dog。」最後，他們下台前向全場歌迷深深鞠躬表達謝意外，也再次向歌迷大喊：「下一次再來！」