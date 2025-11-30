「像幼稚園成果發表會！」黃韻玲鐵面無私點評兒子樂團

記者許逸群／台北報導

金曲歌后黃韻玲點評親兒子表演完全沒在客氣！在全台首檔樂團養成節目《樂團祭》最新一集中，「浪漫里」樂團成員Arthur的媽媽黃韻玲擔任講評嘉賓。黃韻玲鐵面無私直言兒子的演出：「有點像看幼稚園的成果發表會！以前幾集的過程來看，還在找一個延續的方向，不能只是在耍自己的。」

▲《樂團祭》樂團「浪漫里」。（圖／「樂團祭」提供）



黃韻玲兒子Arthur（沈裕紘）所屬的「浪漫里」樂團，成團僅僅4個月就迎來爆炸式成長，團員們當初只是抱著玩玩看的心態參賽，沒想到人氣直線飆升，粉絲數暴增十倍！雖然Arthur有一個大前輩媽媽，但他透露媽媽很忙，不會每次都討論音樂。

▲黃韻玲擔任節目講評嘉賓。（圖／「樂團祭」提供）

不過，Arthur也爆料媽媽會特別幫他們「修合音」，尤其是〈愛情暴風雨〉這首，直呼：「很多的對唱、合音都是我媽媽幫忙一起寫的，她太強了啦！」黃韻玲也不忘鼓勵兒子：「即使是最後一次，也要全力以赴。」

玩音樂的路途充滿荊棘！成軍超過10年的資深樂團「夕陽武士」則大爆玩團狂妄史。他們坦言最初的初心是「要大紅大紫」，但現實卻是孤獨與挫折不斷。主唱阿峰直言，只要看到有人點頭、跟著唱，就是最大的動力。

此外，《樂團祭》最終章舞台「新世紀的決心」音樂祭將在新北大都會公園水漾啵啵廣場盛大登場，連嗨三天！除了六組人氣樂團外，主辦單位更祭出超強國際陣容，包括演唱過《神劍闖江湖》主題曲的日本歌手Reol，以及韓國超炸的樂團Balming Tiger都將空降開唱！音樂祭將於12月5、6、7日舉行。