唐玲抗癌6年「拿掉子宮」陷更年期苦　被問前緋聞男友辛龍回應了

女星唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，手術切除三分之二的胃，身體才逐漸恢復穩定，時常在社群分享抗癌心路歷程，以正能量形象鼓舞無數病友。過去，唐玲曾與辛龍傳過緋聞，今（30）日出席公益活動時被問到對方發行單曲復出，也針對此事做出回應。

唐玲過去曾跟辛龍傳過緋聞，當年對方與劉真登記結婚時，她也大方回應「得知消息很開心，也真心祝福他們」，今（30）日她出席「抗癌嘉年華」公益活動，坦言自己沒有注意到對方走出喪妻之痛、回歸演藝圈的消息，直言「還沒有看到，也沒有關注」。

不僅如此，唐玲也低調表示自己與辛龍已經沒有聯繫，說道「很久沒有聯絡了，現在也到了需要斷捨離的時候，這個事情、緣分對我們將來沒有幫助，把時間放在有緣的事情上」，她也強調現在把時間都放在關心自己比較重要。

至於感情生活，唐玲表示自己不排斥有伴，坦言身邊多多少少有追求者「丟球」，但自己沒有太多時間與精力去「接球」，目前大部分時間都花在注意身體健康、睡覺休息，或是做公益與工作計畫，笑說「除非他要跟我一起做這些公益」，否則應該很難有時間了解另一半。

目前抗癌重生的唐玲，透露自己的膽被切掉，也沒了子宮與卵巢，還受到更年期的影響，常常燥熱、多汗、多夢，還有皮膚很乾的症狀，所以跟醫生討論之下服用女性荷爾蒙，也會定期去做乳房攝影，強調現在「一切平安」。

談到工作規劃，唐玲透露自己準備報考高階健康管理師，之後會開始上課、考試，為此她推掉不少戲劇邀約甚至還有國外演出的機會，也少了不少收入，但他表示「考到管理師之後，賺的東西會更多」，雖然沒有戲劇作品，但她仍會拍攝一些短影音，還有演出舞棍阿伯的MV計畫，還是有維持一些短影音的新作品。