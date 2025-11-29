跨越中韓雙市場！　SEVENTEEN成員Jun受封海南電影節青年大使

記者郭以柔／綜合報導

南韓人氣男團SEVENTEEN成員Jun（文俊輝）近年來除了偶像活動，也積極拓展個人演藝事業。26日據經紀公司透露，Jun已被正式任命為「第七屆海南國際電影節」青年大使，成為大陸電影屆少數的現役愛豆，並預計以青年影人的身分在活動中與觀眾交流，成為觀眾與電影之間的橋樑。

▲韓國人氣男團SEVENTEEN成員Jun（文俊輝）演藝事業再添新里程。（圖／翻攝自微博／HIIFF海南島國際電影節）

童星出身的Jun自2015年作為SEVENTEEN成員身分出道後，在歌手領域與團體一同取得亮眼成績。自 2023 年起，他逐步重拾演員工作，不僅赴大陸拍攝電視劇《獨家童話》，今年更在電影《捕風追影》中擔任主演之一，與資深演員成龍、梁家輝同台亮相，雖然因而缺席了部分的團體行程，但期間仍在中韓兩地往返，與成員交流、與粉絲互動，行程相當繁忙。

▲Jun今年主演電影《捕風追影》與成龍、梁家輝等資深演員同台飆戲，演技備受肯定。（圖／翻攝自IG／@junhui_moon）

同時身為演員與偶像的Jun，今年在影視領域表現亮眼，作品先後入選上海與釜山國際電影節，演技備受肯定。此次出任海南國際電影節青年大使，他更以少數同時活躍於韓國偶像圈與華語影視圈的青年藝人之姿，展現語言與文化背景上的獨特優勢，未來跨國合作的發展也備受期待。