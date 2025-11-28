SEVENTEEN要來了！S.COUPS、珉奎高雄巨蛋開唱　VERIVERY曝喜訊

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男團SEVENTEEN受到大批粉絲喜愛，近期以小分隊模式勤跑宣傳、巡演，繼「豪雨」HOSHI與WOOZI於7月來到林口開唱後，S.COUPS及珉奎組成的小分隊CxM也宣布將帶著全新巡演「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」來台演出，時間就在2026年4月25日、26日在高雄巨蛋連唱2天。

▲▼S.COUPS、珉奎高雄巨蛋開唱。（圖／翻攝自iME TW IG）



主辦單位iME TW於28日驚喜宣布，S.COUPS及珉奎組成的小分隊CxM即將帶著「[DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG」前往高雄巨蛋連唱2天，詳細售票、票價等訊息待公開。

▲VERIVERY來台 。（圖／寬寬整合行銷提供）



VERIVERY東憲、啓賢、岡旻等部分成員日前參加Mnet選秀節目《BOYS II PLANET》，最終雖沒進入出道組，但3人累積高人氣，日前宣布回歸，公開第四張單曲專輯《Lost a Found》一公布便在粉絲之間掀起熱烈話題。

剛結束首爾、香港、東京的粉絲見面會場次，VERIVERY在28日官後台灣場訊息，見面會《Hello VERI Long Time In KAOHSIUNG》將於2026年1月18日晚上18點在高雄 Live WAREHOUSE熱血舉行。