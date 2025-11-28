侯昌明「甜吻曾雅蘭」慶結婚24周年：我的全世界當然只會給妳

記者張筱涵／綜合報導

侯昌明與曾雅蘭27日迎來結婚24週年紀念日，特地在社群上公開多張放閃合照，搭配深情告白，回顧兩人從戀愛至今28年的相伴歷程。

▲侯昌明和曾雅蘭感情穩定甜蜜。（圖／翻攝自FACEBOOK／侯昌明）



侯昌明貼出的照片中，兩人在海邊迎著夕陽相擁親吻，金黃的落日剛好落在兩人之間的剪影裡，畫面唯美得宛如偶像劇。另一張照片則可見兩人牽著手面向海面與夕陽，背影中流露出多年夫妻的默契與安定感，彷彿將所有風景都映照在彼此的人生之中。

侯昌明在文中寫道：「1127 祝我和雅蘭結婚週年快樂，24年囉。」他感嘆許多夫妻婚後互動逐漸冷漠，但他與曾雅蘭因都來自並不完美的原生家庭，反而更懂得珍惜這段關係，「一路走來都提醒自己要牽緊對方的手，對彼此比對所有人都好。」

侯昌明逐一寫下這些年兩人共同面對的生活大小事：「一直陪在身邊的是妳、跟著我吃苦的是妳、生病時照顧我的是妳、工作不順時緊張的是妳、有好事發生時最高興的也是妳。」無論生日願望、未來夢想、甚至規劃一起環遊世界，伴他走過生命起伏的始終是曾雅蘭。

最後，侯昌明深情表白：「所以，我的全世界當然只會給妳。祝我們結婚 24 週年快樂，繼續我們下一個更豐富的 24 年。」並標記「#侯子侯孫的媽媽曾雅蘭」、「#結婚週年快樂」、「#愛妳喔」，甜蜜指數爆表。

【侯昌明臉書全文】

1127祝我和雅蘭結婚週年快樂

24年囉

我觀察到很多人結婚越久夫妻的互動越冷漠

看手機比看對方多，在外面說話比跟對方說話多，體貼孩子比體貼對方多⋯

也許是因為我和雅蘭兩個人的原生家庭都有一些缺陷，也伴隨著一些辛苦面

所以一路走來都會時時刻刻提醒自己要牽緊對方的手，對彼此比對所有人要好

24年來+戀愛4年總共28年

一直陪在身邊的是你

跟著我吃苦的是你

當我生病時在旁邊照顧的是你

我工作不順利時緊張的是你

我有好事發生時最高興的是你

你生日許願時總會有我

陪著我編織未來的夢想的是你

以後要一起環遊全世界的是你

說好要一起到老的更是你

所以，我的全世界當然只會給你

祝我們結婚24週年快樂

繼續我們下一個更豐富的24年

#侯子侯孫的媽媽曾雅蘭

#結婚週年快樂

#愛妳喔