TWICE高雄唱〈日不落〉萬人聽音漏！　粉絲超狂反應⋯逗笑場內成員

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE出道10年首次來到台灣開唱，子瑜終於回到故鄉，她們帶來驚喜歌單〈日不落〉，稍早，官方公開8位成員練習彩排的過程，有趣的是，當天至少萬名歌迷在世運場外聽音漏，給足熱情反應，成功逗笑正在場內的成員們，多賢還大喊「Make some noise（尖叫聲）」，隔空互動。

▲▼TWICE高雄彩排唱〈日不落〉時，場外其實萬人聽音漏。（圖／翻攝自TWICE IG）



TWICE官方28日更新高雄場花絮，子瑜與姐姐們彩排練習〈日不落〉，由於演唱會場地世運為室外，場內聲音容易傳到場外，因此中文歌單早就曝光，但有趣的是，場外大批歌迷聽著音漏時，還不時會給予尖叫聲反應，子瑜當下聽到尖叫聲笑出來，還告知姐姐們外面聽到了。

▲歌迷尖叫聲超狂傳回場內。（圖／翻攝自TWICE IG）



成員笑喊「劇透了」，娜璉則可愛地用中文喊「謝謝」，多賢則是為了證實場外也聽得到，拿起麥克風喊著「Make some noise（尖叫聲）」，果然ONCE給力地回以熱情尖叫聲，逗得所有成員當場笑出來。值得一提的是，成員們在彩排時發音超標準，還獲得子瑜比讚肯定。

〈日不落〉彩排花絮公開後，大批粉絲湧入留言「謝謝你們狠狠地把台灣的那份特別送給我們，這十年沒有白等，真的！」、「還測試直接聽到場外尖叫聲」、「在場外尖叫的其中一人在這」、「高雄賺爛」、「定延聲音真的好好聽」。