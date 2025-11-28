ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

解婕翎「整集忘拉拉鍊」畫面全播出
轉機返台「1原因無法搭」一票人傻
詹惟中視訊算命「半小時5800」13分鐘結束
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鍾潔希 瑤瑤 雪寶 王陽明 金宇彬 申敏兒 嘻小瓜 林心如

TWICE高雄唱〈日不落〉萬人聽音漏！　粉絲超狂反應⋯逗笑場內成員

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE出道10年首次來到台灣開唱，子瑜終於回到故鄉，她們帶來驚喜歌單〈日不落〉，稍早，官方公開8位成員練習彩排的過程，有趣的是，當天至少萬名歌迷在世運場外聽音漏，給足熱情反應，成功逗笑正在場內的成員們，多賢還大喊「Make some noise（尖叫聲）」，隔空互動。

▲▼TWICE唱〈日不落〉萬人聽音漏！　粉絲超狂反應⋯逗笑場內成員。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲▼TWICE高雄彩排唱〈日不落〉時，場外其實萬人聽音漏。（圖／翻攝自TWICE IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼TWICE唱〈日不落〉萬人聽音漏！　粉絲超狂反應⋯逗笑場內成員。（圖／翻攝自TWICE IG）

TWICE官方28日更新高雄場花絮，子瑜與姐姐們彩排練習〈日不落〉，由於演唱會場地世運為室外，場內聲音容易傳到場外，因此中文歌單早就曝光，但有趣的是，場外大批歌迷聽著音漏時，還不時會給予尖叫聲反應，子瑜當下聽到尖叫聲笑出來，還告知姐姐們外面聽到了。

▲▼▲▼TWICE唱〈日不落〉萬人聽音漏！　粉絲超狂反應⋯逗笑場內成員。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲歌迷尖叫聲超狂傳回場內。（圖／翻攝自TWICE IG）

成員笑喊「劇透了」，娜璉則可愛地用中文喊「謝謝」，多賢則是為了證實場外也聽得到，拿起麥克風喊著「Make some noise（尖叫聲）」，果然ONCE給力地回以熱情尖叫聲，逗得所有成員當場笑出來。值得一提的是，成員們在彩排時發音超標準，還獲得子瑜比讚肯定。

〈日不落〉彩排花絮公開後，大批粉絲湧入留言「謝謝你們狠狠地把台灣的那份特別送給我們，這十年沒有白等，真的！」、「還測試直接聽到場外尖叫聲」、「在場外尖叫的其中一人在這」、「高雄賺爛」、「定延聲音真的好好聽」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

TWICE日不落

推薦閱讀

八點檔女星「車禍毀容」花500萬重建！　手術十餘次換回新生

八點檔女星「車禍毀容」花500萬重建！　手術十餘次換回新生

10小時前

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！緊急被P小草莓 畫面全播出：20幾萬人看到

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！緊急被P小草莓 畫面全播出：20幾萬人看到

7小時前

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

11/26 13:59

震撼彈！黃明志涉命案「恐將告別歌壇」工作全沒了　知情人士鬆口內幕

震撼彈！黃明志涉命案「恐將告別歌壇」工作全沒了　知情人士鬆口內幕

6小時前

詹惟中視訊算命「半小時收5800」13分鐘就結束！她怒爆：還完全不準

詹惟中視訊算命「半小時收5800」13分鐘就結束！她怒爆：還完全不準

9小時前

邱澤、許瑋甯婚禮賓客太狂！ 「三金等級」名單流出　演藝圈大咖全到了

邱澤、許瑋甯婚禮賓客太狂！ 「三金等級」名單流出　演藝圈大咖全到了

2小時前

詹惟中評高市「尖嘴猴腮」後悔不已　女兒日本民宿遭抵制「虛心檢討」

詹惟中評高市「尖嘴猴腮」後悔不已　女兒日本民宿遭抵制「虛心檢討」

6小時前

金宇彬、申敏兒喜帖曝光！　「1細節超有愛」15年造型師獻祝福

金宇彬、申敏兒喜帖曝光！　「1細節超有愛」15年造型師獻祝福

18小時前

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

22小時前

蔡依林演唱會售票惹議！超級圓頂2點回應　「要求配合警局調查」

蔡依林演唱會售票惹議！超級圓頂2點回應　「要求配合警局調查」

8小時前

「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

11/27 12:03

香港大火捐款名單／48小時總額破24億！　aespa、RIIZE伸援手

香港大火捐款名單／48小時總額破24億！　aespa、RIIZE伸援手

7小時前

熱門影音

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》

KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》
「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD

「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD
凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！
任達華跌倒

任達華跌倒
楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

林美貞回春大方認「動刀除眼袋手術」　 恢復超快笑：連家人都不知道

林美貞回春大方認「動刀除眼袋手術」　 恢復超快笑：連家人都不知道

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

看更多

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前20

邱澤、許瑋甯絕美婚禮！ 兒子Ian現身「穿得像爸爸」萌翻　伴郎伴娘人選曝光

13分鐘前10

法拉利姐太辣了！　較勁薔薔「綁雙馬尾化身Jennie」驚人畫面曝

16分鐘前62

「張君雅小妹妹」結婚了！　公開登記照：願我們的日常溫柔篤定

31分鐘前64

直擊／許瑋甯絕美婚紗曝光！世紀婚禮戒備森嚴　「婚戒藏巧思」邱澤親自設計

39分鐘前2

港男星才籌到百萬醫療費救妻　「她20天後不治病逝」8年婚天人永隔

45分鐘前0

Ozone帥氣燈泡裝「竟成行走的手電筒」！　幫工作人員開燈照路超幽默

47分鐘前0

陳漢典Lulu婚後財務竟由她處理　蜜月地點曝光

1小時前0

啦啦隊正妹Wendy「解放深V」辣舞！身材被看光　20秒片震撼萬人

1小時前30

第三組藝人缺席MAMA！官方禁藝人引導尖叫　2主持人將開場致哀

2小時前10

KIRE才剛登英國音樂節　合體「小瑞莎」替浪浪發聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生
    10小時前1819
  2. 解婕翎「整集忘拉拉鍊」！
    7小時前146
  3. 她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導
    11/26 13:596
  4. 震撼彈！黃明志涉命案「恐將告別歌壇」
    6小時前3834
  5. 詹惟中視訊算命「半小時收5800」13分鐘就結束
    9小時前6848
  6. 邱澤、許瑋甯婚禮賓客「三金等級」
    2小時前164
  7. 詹惟中評高市「尖嘴猴腮」女兒日本民宿遭抵制
    6小時前6257
  8. 金宇彬、申敏兒喜帖曝光「1細節超有愛」
    18小時前123
  9. 瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面
    22小時前3011
  10. 蔡依林演唱會售票惹議！超級圓頂2點回應
    8小時前126
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合