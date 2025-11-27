珉娥、朱莞峇厘島舉行秘密婚禮！　Girl’s Day確定四缺一

記者張筱涵／綜合報導

韓演員溫朱莞與Girl’s Day出身的珉娥傳來喜訊，兩人將於本週末在峇里島舉行婚禮，正式結為夫妻。婚禮選在海外舉辦，並採極為低調的方式進行。

▲珉娥和溫朱莞將在峇里島結婚。（圖／翻攝自Instagram／bbang_93、onjuwan1211）



據韓媒《MyDaily》報導，溫朱莞與珉娥將於峇里島步入禮堂，而非在韓國舉行婚禮。兩人決定僅邀請雙方家人到場，典禮規模小巧溫馨，沒有邀請圈內好友，Girl’s Day成員能否出席也尚未確認，其中惠利因參與2025 MAMA Awards表演行程，確定無法到場。

兩人的緣分始於2016年，當時共同出演電視劇《美女孔心》，互動契合、以良好的前後輩關係相處多年，2021 年在音樂劇《那些日子》中再度合作後關係更為親近。去年珉娥遭逢父親離世，溫朱莞更在整個喪禮期間陪伴在側、悉心照料，展現深厚情感，長時間交往後，兩人最終決定攜手步入人生下一階段。

雙方經紀公司近日也公開喜訊，表示：「兩人從長久的緣分中培養愛情，並決定共度餘生。希望大家給予他們溫暖的祝福。」

溫朱莞於2002年以《野人時代》出道，隔年因出演綜藝《山莊會談玫瑰之戰》受到注目，之後陸續演出電影《芭蕾舞學院》、《慾望豪門》、《人間中毒》，以及電視劇《格鬥驕陽》、《Penthouse上流戰爭》等作品，近期則完成音樂劇《MAHAGÖNNY》的演出。

珉娥2010年以Girl’s Day成員身分出道，隨後透過電視劇《美女孔心》成功轉型為演員，出演作品包括《絕對達令》、《Delivery Man 鬼怪計程車》，目前則在榮獲6項東尼獎的音樂劇《Maybe Happy Ending》中飾演克萊兒，繼2023年素珍與李東河結婚後，她也成為Girl’s Day 第二位成員步入婚姻。