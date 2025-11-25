何超蓮夫婦遊英國被偶遇！　竇驍「2舉動粉碎離婚傳言」

記者蔡宜芳／綜合報導

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮在2023年嫁給男星竇驍，兩人近來頻傳因家世背景懸殊而鬧婚變，更因陳嵐（向太）的脫口爆料，逼得夫妻倆不得不出面澄清。不過，雖然傳聞鬧得滿天飛，但何超蓮和竇驍同遊英國被網友偶遇，讓謠言不攻自破。

▲何超蓮和竇驍先前一度被傳鬧離婚。（圖／翻攝自微博／竇驍）

有網友25日在英國倫敦某餐廳巧遇竇驍、何超蓮，指出男方全程身體前傾，專注看著正在說話的何超蓮；離開時，更主動幫女方拿包包、並肩同行，感情看起來相當融洽。目擊網友也稱，夫妻倆發現被認出來，還有親切打招呼。

▲網友偶遇何超蓮夫婦。（圖／翻攝自微博）

事實上，竇驍與何超蓮在11月初就曾被拍到一起到澳洲度假，當時，竇驍為老婆整理衝浪裝備、遞飲料，照顧有加，感情顯然並未生變。

此前，陳嵐（向太）脫口爆料某位富家女下嫁男演員，婚後女方家完全不給金錢支持，因此正在鬧離婚，引網友猜測當事人是何超蓮與竇驍。事情延燒4天後，竇驍發文表示：「還望大家勿信謠、勿傳謠，感謝。」而何超蓮也明確指出感情並未生變，「感情的穩固與否，無需通過任何形式向外界事無巨細地展示來證明。我們感情穩定。」