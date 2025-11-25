ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊丞琳宣布台灣辦見面會！
何超蓮夫婦遊英國被偶遇！　竇驍「2舉動粉碎離婚傳言」

記者蔡宜芳／綜合報導

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮在2023年嫁給男星竇驍，兩人近來頻傳因家世背景懸殊而鬧婚變，更因陳嵐（向太）的脫口爆料，逼得夫妻倆不得不出面澄清。不過，雖然傳聞鬧得滿天飛，但何超蓮和竇驍同遊英國被網友偶遇，讓謠言不攻自破。

▲▼何超蓮夫婦遊英國被偶遇！竇驍2舉動粉碎離婚傳言。（圖／翻攝自微博／竇驍）

▲何超蓮和竇驍先前一度被傳鬧離婚。（圖／翻攝自微博／竇驍）

有網友25日在英國倫敦某餐廳巧遇竇驍、何超蓮，指出男方全程身體前傾，專注看著正在說話的何超蓮；離開時，更主動幫女方拿包包、並肩同行，感情看起來相當融洽。目擊網友也稱，夫妻倆發現被認出來，還有親切打招呼。

▲▼何超蓮夫婦遊英國被偶遇！竇驍2舉動粉碎離婚傳言。（圖／翻攝自微博／竇驍）

▲網友偶遇何超蓮夫婦。（圖／翻攝自微博）

事實上，竇驍與何超蓮在11月初就曾被拍到一起到澳洲度假，當時，竇驍為老婆整理衝浪裝備、遞飲料，照顧有加，感情顯然並未生變。

此前，陳嵐（向太）脫口爆料某位富家女下嫁男演員，婚後女方家完全不給金錢支持，因此正在鬧離婚，引網友猜測當事人是何超蓮與竇驍。事情延燒4天後，竇驍發文表示：「還望大家勿信謠、勿傳謠，感謝。」而何超蓮也明確指出感情並未生變，「感情的穩固與否，無需通過任何形式向外界事無巨細地展示來證明。我們感情穩定。」

關鍵字

何超蓮竇驍

黃志明嚴重車禍身亡！家屬哀痛證實 大馬娛樂圈重要推手身分曝

祈錦鈅離婚原因曝光　「被身心壓力壓垮」　已完成離婚手續

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組…遭批：被慣壞的公子哥

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！　新人超狂背景揭曉「新郎阿公是河南王」

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」掀網熱議

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

林俊傑疑情侶裝放閃被目擊！　小20歲緋聞女友背景起底「擁多房產」

祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」劃界線：人生終將沒有彼此

小S二女兒滿18歲了！生日趴「解放細肩帶」超仙 爸媽恩愛依偎全被拍

黃子佼「我懂被害人的痛」嚴立婷聽不下去！開罵78字：我看不起你

嘻小瓜合照TWICE子瑜「是我先看到的」！　曝13年前讓她站C位

