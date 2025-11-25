結褵60年尪vs癡情守候67年前夫　緋紅女巫「終極二選一」爆討論！

記者黃庠棻／台北報導

強勢入選多倫多、芝加哥等國際影展，並獲得爛番茄100%新鮮度的話題奇幻愛情喜劇《換乘真愛》（Eternity），即將在本週五（28日）於台灣浪漫獻映。

▲《換乘真愛》由伊莉莎白歐森、麥爾斯泰勒、卡倫透納主演。（圖／采昌國際多媒體提供）

本片描繪跨越生死的奇幻三角戀，由曾演出《怪獸與鄧不利多的秘密》的卡倫透納詮釋真摯守候女主角67年的第一任丈夫，癡情又帥氣的人設堪稱完美，但不論戲裡戲外的他，都對此頗有微詞，期望從英俊形象解放，而他最終的突破性演出，也令導演大衛弗萊恩驚豔直呼「這就是我要的！」

由於本片女主角深陷「永恆」的終極愛情二選一，一邊是等待她一輩子的人，一邊是陪伴她一輩子的人，雖然劇組對結局一直都有答案，但仍堅守讓觀眾感到「兩難」的理念，意想不到的鋪陳與轉折，引發觀眾在觀影後的熱烈討論。

在《換乘真愛》與伊莉莎白歐森和麥爾斯泰勒共譜浪漫奇幻三角戀的卡倫透納，在片中詮釋於韓戰中陣亡，並在過世後真摯守候妻子67年的第一任丈夫「路克」。擁有老派電影男主角的氣質與帥氣外貌，加上癡情苦候的心意，讓角色在片中堪稱「完美深情男」。

然而不論是片中的路克，或是片外的卡倫透納，都對「完美」兩字頗有微詞，並表示「如果你只被外表定義，那根本無法代表你真正是誰。我角色的最終核心是獲得解放，要從他自己、從他想呈現給世界的那種英俊偶像形象中被解放。」

而卡倫透納的最終表演也令導演大衛弗萊恩驚豔盛讚「他突破了俊朗的外表，展現出長久停滯在時間中男人的不安；錯誤的演繹，可能導致只是個帥氣角色，但他讓角色擁有了深度。」更直呼「這就是我要的！」



本片劇情描述瓊安（伊莉莎白歐森飾演）與賴瑞（麥爾斯泰勒飾演）結縭60年，過著平凡卻充滿默契的婚姻生活。不過一場突如其來的意外，讓賴瑞離開人世，醒來卻發現自己重回年輕時的模樣，置身在一個名叫「靈魂轉運站」的奇幻世界。

在這裡，每個靈魂都必須在七天之內，選擇自己將在哪個「永恆」中繼續存在。正當賴瑞猶豫之際，罹癌多年的瓊安也走到了生命盡頭。當她步入轉運站，與年輕樣貌的賴瑞重逢，原以為是命運賜予的奇蹟，卻在下一刻，瓊安見到自己在韓戰中陣亡的第一任丈夫路克（卡倫透納飾）。

而路克離世後，便在轉運站癡情苦等瓊安67年，只為與她再續前緣。在這個連結無數靈魂的永恆轉運站裡，瓊安必須面對人生中最艱難的選擇，是與陪她走過一生、歷盡風雨的伴侶再續溫柔歲月？還是重回那段被時間凍結的初戀，重新擁抱年少時那份純粹的悸動？她必須做出選擇，決定自己的永恆。