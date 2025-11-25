ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陸男星「表弟在柬埔寨失聯」
LINE「14款免費貼圖」限時下載
何超蓮夫婦「2舉動粉碎離婚傳言」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 峮峮 金針菇 李㼈 李紫嫣 子瑜 李千娜 黃尚禾

台灣也有一幅「蒙娜麗莎」罕見公開！　收藏家分析：最年輕的版本

記者黃庠棻／台北報導

全球最具代表性的藝術作品「蒙娜麗莎」，長久以來不僅象徵達文西的天才與創造力，也始終伴隨著無數疑問—她究竟是誰？為何如此迷人？Discovery頻道全新節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》（A Mona Lisa Obsession），首度以國際視角與跨界對話重新檢視這段傳奇。

▲《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日播出。（圖／Discovery提供）

▲《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日播出。（圖／Discovery提供）

這部作品以一幅珍藏於台灣的罕見「蒙娜麗莎」畫作切入，這幅畫被不少人認為是目前已知現存的「蒙娜麗莎」畫作中，看起來最年輕的一幅。鏡頭走訪巴黎羅浮宮、西班牙馬德里與義大利佛羅倫斯等地，並邀集國際權威專家、學者與收藏家，以藝術史、科學視角與文化脈絡交織的方式，追尋達文西筆下最神祕的肖像。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日播出。（圖／Discovery提供）

▲《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日播出。（圖／Discovery提供）

「蒙娜麗莎」自文藝復興時期誕生以來，不僅啟發了許多藝術史的對話討論，更具有象徵意義，激發人們對這種藝術形式的好奇心。畫中女子麗莎德爾喬宮多（Lisa del Giocondo）是佛羅倫斯富商之妻，因達文西筆下描繪出她那抹曖昧而神祕的微笑，成為全球最具象徵性的肖像。

▲《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日播出。（圖／Discovery提供）

▲《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日播出。（圖／Discovery提供）

達文西研究學者莎拉塔格利亞拉甘巴在節目中指出「這幅畫是全世界被參觀、歌頌、以及被模仿最多的藝術品。」她的微笑，既熟悉又遙遠。而「蒙娜麗莎」的傳奇並非一蹴可幾，直至1911年羅浮宮畫作失竊事件轟動全球後，這幅作品才真正成為家喻戶曉的藝術焦點。

▲《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日播出。（圖／Discovery提供）

▲《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日播出。（圖／Discovery提供）

正因它舉世聞名的地位，圍繞畫作的討論與猜測從未停歇，特別是關於「是否存在不同版本蒙娜麗莎」的爭論。多年來，「蒙娜麗莎」的經典形象啟發了許多受其影響的版本。版本間細微的差異展現了「蒙娜麗莎」在藝術詮釋上的多重面貌。

▲《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日播出。（圖／Discovery提供）

▲《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日播出。（圖／Discovery提供）

一幅由台灣藝術收藏家黃崇仁博士珍藏的版本，被稱為看起來最年輕的「蒙娜麗莎」。此畫作描繪的喬宮多夫人面容更年輕、神情更柔和，細節展現出達文西構思初期的藝術語彙，為「是否存在著不同版本蒙娜麗莎」之爭提供了嶄新的研究方向。

▲《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日播出。（圖／Discovery提供）

▲《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日播出。（圖／Discovery提供）

黃崇仁博士以醫學與藝術雙重專業視角，深入分析畫中人體結構、光影層次與筆觸特徵，提出關於創作過程的精闢見解。他指出「這不只是對畫作來源的探討，更是對達文西的創作精神如何跨越世紀、延續藝術與科學對話的再發現。」

這幅畫作究竟還隱藏著多少不為人知的故事？Discovery頻道全新節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》，邀集藝術史學家、達文西研究學者及藝術收藏家，帶領觀眾穿越時空，重新審視這抹微笑背後的故事與創作精神，將於11月29日星期六晚上8點於Discovery頻道台灣首播。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人

推薦閱讀

黃志明嚴重車禍身亡！家屬哀痛證實 大馬娛樂圈重要推手身分曝

黃志明嚴重車禍身亡！家屬哀痛證實 大馬娛樂圈重要推手身分曝

12小時前

潘若迪遭女學生抓私密處！　「從後面直接來」爆氣當場報警處理

潘若迪遭女學生抓私密處！　「從後面直接來」爆氣當場報警處理

6小時前

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚...家人氣炸！　又光速宣布當爸

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚...家人氣炸！　又光速宣布當爸

3小時前

林俊傑疑情侶裝放閃被目擊！　小20歲緋聞女友背景起底「擁多房產」

林俊傑疑情侶裝放閃被目擊！　小20歲緋聞女友背景起底「擁多房產」

8小時前

獨家／十億女星組熟女團「團員竟是前科犯」　坐牢4年悲慘內幕曝

獨家／十億女星組熟女團「團員竟是前科犯」　坐牢4年悲慘內幕曝

2小時前

詹惟中刪文道歉！　遭疑「尖嘴猴腮」暗諷高市早苗：沒有惡意

詹惟中刪文道歉！　遭疑「尖嘴猴腮」暗諷高市早苗：沒有惡意

4小時前

中日關係緊張　鄭伊健12月東京演唱會突取消

中日關係緊張　鄭伊健12月東京演唱會突取消

1小時前

趙雅芝72歲生日「合體繼子張智霖」掀回憶殺！　他驚喜現身送飛吻

趙雅芝72歲生日「合體繼子張智霖」掀回憶殺！　他驚喜現身送飛吻

3小時前

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

18小時前

八點檔男星被撞慘死！陳家逵「哭到淚崩」　暴風雨躺地差點失溫

八點檔男星被撞慘死！陳家逵「哭到淚崩」　暴風雨躺地差點失溫

6小時前

Energy回來了！宣布下個月合體開唱「坤達、書偉確定現身」

Energy回來了！宣布下個月合體開唱「坤達、書偉確定現身」

11小時前

台灣也有一幅「蒙娜麗莎」罕見公開！　收藏家分析：最年輕的版本

台灣也有一幅「蒙娜麗莎」罕見公開！　收藏家分析：最年輕的版本

1小時前

熱門影音

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚

子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚
81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解

81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解
任達華跌倒

任達華跌倒
汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期

汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

看更多

【眼神超溫柔】汪姐深情凝視奶貓妹！鼻子被貓貓拳攻擊也不生氣❤️‍

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前0

台灣也有一幅「蒙娜麗莎」罕見公開！　收藏家分析：最年輕的版本

2小時前10

陸男星「表弟在柬埔寨失聯」　媽聽到求救語音心碎：他聲音很虛弱

2小時前0

結褵60年尪vs癡情守候67年前夫　緋紅女巫「終極二選一」爆討論！

2小時前104

獨家／十億女星組熟女團「團員竟是前科犯」　坐牢4年悲慘內幕曝

3小時前0

何超蓮夫婦遊英國被偶遇！　竇驍「2舉動粉碎離婚傳言」

3小時前20

林莎新北吃到深夜不回家　卞慶華二度道歉不識貨

3小時前30

趙雅芝72歲生日「合體繼子張智霖」掀回憶殺！　他驚喜現身送飛吻

3小時前0

吳亦偉《超級偶像》一戰成名轉眼17年　再戰TVB體重暴瘦17公斤

3小時前99

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚...家人氣炸！　又光速宣布當爸

4小時前1323

詹惟中刪文道歉！　遭疑「尖嘴猴腮」暗諷高市早苗：沒有惡意

讀者迴響

熱門新聞

  1. 黃志明嚴重車禍身亡
    12小時前5057
  2. 潘若迪遭女學生抓私密處
    6小時前269
  3. 「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸
    3小時前189
  4. 林俊傑疑情侶裝放閃被目擊！小20歲緋聞女友背景起底
    8小時前247
  5. 獨／十億女星組熟女團「團員竟是前科犯」坐牢4年
    2小時前184
  6. 詹惟中刪文道歉：沒有惡意
    4小時前2623
  7. 鄭伊健12月東京演唱會突取消
    1小時前2
  8. 趙雅芝72歲生日「合體繼子張智霖」掀回憶殺！
    3小時前4
  9. 胡瓜節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員半年就停播
    18小時前1014
  10. 八點檔男星被撞慘死！陳家逵「哭到淚崩」
    6小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合