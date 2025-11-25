台灣也有一幅「蒙娜麗莎」罕見公開！　收藏家分析：最年輕的版本

記者黃庠棻／台北報導

全球最具代表性的藝術作品「蒙娜麗莎」，長久以來不僅象徵達文西的天才與創造力，也始終伴隨著無數疑問—她究竟是誰？為何如此迷人？Discovery頻道全新節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》（A Mona Lisa Obsession），首度以國際視角與跨界對話重新檢視這段傳奇。

▲《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日播出。（圖／Discovery提供）

這部作品以一幅珍藏於台灣的罕見「蒙娜麗莎」畫作切入，這幅畫被不少人認為是目前已知現存的「蒙娜麗莎」畫作中，看起來最年輕的一幅。鏡頭走訪巴黎羅浮宮、西班牙馬德里與義大利佛羅倫斯等地，並邀集國際權威專家、學者與收藏家，以藝術史、科學視角與文化脈絡交織的方式，追尋達文西筆下最神祕的肖像。

「蒙娜麗莎」自文藝復興時期誕生以來，不僅啟發了許多藝術史的對話討論，更具有象徵意義，激發人們對這種藝術形式的好奇心。畫中女子麗莎德爾喬宮多（Lisa del Giocondo）是佛羅倫斯富商之妻，因達文西筆下描繪出她那抹曖昧而神祕的微笑，成為全球最具象徵性的肖像。

達文西研究學者莎拉塔格利亞拉甘巴在節目中指出「這幅畫是全世界被參觀、歌頌、以及被模仿最多的藝術品。」她的微笑，既熟悉又遙遠。而「蒙娜麗莎」的傳奇並非一蹴可幾，直至1911年羅浮宮畫作失竊事件轟動全球後，這幅作品才真正成為家喻戶曉的藝術焦點。

正因它舉世聞名的地位，圍繞畫作的討論與猜測從未停歇，特別是關於「是否存在不同版本蒙娜麗莎」的爭論。多年來，「蒙娜麗莎」的經典形象啟發了許多受其影響的版本。版本間細微的差異展現了「蒙娜麗莎」在藝術詮釋上的多重面貌。

一幅由台灣藝術收藏家黃崇仁博士珍藏的版本，被稱為看起來最年輕的「蒙娜麗莎」。此畫作描繪的喬宮多夫人面容更年輕、神情更柔和，細節展現出達文西構思初期的藝術語彙，為「是否存在著不同版本蒙娜麗莎」之爭提供了嶄新的研究方向。

黃崇仁博士以醫學與藝術雙重專業視角，深入分析畫中人體結構、光影層次與筆觸特徵，提出關於創作過程的精闢見解。他指出「這不只是對畫作來源的探討，更是對達文西的創作精神如何跨越世紀、延續藝術與科學對話的再發現。」

這幅畫作究竟還隱藏著多少不為人知的故事？Discovery頻道全新節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》，邀集藝術史學家、達文西研究學者及藝術收藏家，帶領觀眾穿越時空，重新審視這抹微笑背後的故事與創作精神，將於11月29日星期六晚上8點於Discovery頻道台灣首播。