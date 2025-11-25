記者蔡琛儀／台北報導

洪言翔2024年退出南拳媽媽後，終於推出首支自作曲solo單曲〈我不再是你依賴〉，原本他遲遲下不了決心創作，公司乾脆「硬性鼓勵」，逼他整理多年錄下的靈感，意外在2、3個月內寫出近10首作品，正式朝創作歌手邁進。他先前在社群發起「我唱你的故事」療癒企劃，挑戰粵語、韓文點歌大獲好評，新歌正是該系列的最終章。

▲洪言翔推出新歌〈我不再是你依賴〉。（圖／抓馬文化提供）

出道以歌手起家的洪言翔，這些年靠多部影視作品穩站演員位置，但始終沒有忘記歌唱夢。他坦言演戲累積的情緒理解，反而讓唱歌更具層次，能把角色的情感抽屜打開帶進歌曲裡，盼聽者都能在〈我不再是你依賴〉裡找到共鳴，也陪失戀的人走過遺憾、慢慢釋懷。

MV到山中取景，一開始以為能開車抵達，結果現場是一望無際的陡坡，第一段就得步行半小時，拍攝又碰上陰雨增添難度。他在鏡頭前不停東奔西跑，忍不住笑虧「是在參加極限體能大賽嗎？」但登頂後的山海美景和牛群讓他瞬間覺得一切都值得。

▲洪言翔正式回歸歌手身份。（圖／抓馬文化提供）

此外，洪言翔也將舉辦「唱你的故事」音樂會，象徵他時隔10年正式回歸歌手本位。音樂會將於27日下午2點在北流卡夫卡登場，門票已開賣，相關資訊請鎖定洪言翔及抓馬文化官方社群。