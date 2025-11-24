金針菇太愛台灣！領普發1萬「在韓買看板廣告」　爆昔零收入靠阿嬤救援

記者孟育民／台北報導

韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」日前宣布拿到台灣的永久居留證，並拍攝一支宣傳台灣的MV來回饋這片土地，最近也領到政府發放的1萬元現金。為此她表示自己運用這筆錢，在韓國首爾的精華地段刊登宣傳台灣MV的廣告，舉動感動無數人。她近期現身綜藝天王胡瓜Youtube頻道《下面一位》，兩人一起到九份深度旅遊，也分享自己的心路歷程。

▲胡瓜帶著金針菇遊九份。（圖／下面一位提供）

金針菇聊到自己跟台灣很有緣份，家中三個小孩都在台灣，自己也非常習慣台灣的環境，而她一開始來台灣的時候什麼都拍，但只有12個人觀看，長達6個月無收入，後來自己的阿嬤從韓國到台灣找她，金針菇帶著阿嬤到淡水玩，阿嬤也參加自己的大學畢業典禮，意外發現阿嬤是她的流量密碼，直呼：「發財了。」

▲金針菇坦言流量密碼是阿嬤。（圖／下面一位提供）

問到哪一集是頻道中的最高流量，是她訪問北韓朋友，擁有四百多萬的觀看紀錄，讓胡瓜瞪大眼睛。當時還是學生的金針菇，為了增加收入，她曾在警察局擔任韓國人相關的案件的翻譯，賺點外快，也因為時間不固定，她常常都要隨call隨到，特殊的打工經歷讓胡瓜感到新奇。





