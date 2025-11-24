〈夢想藍圖〉世紀合體回憶殺！許維芳哭了：回到最初的日子

記者許逸群／台北報導

歌手許維芳日前在高雄舉辦《你還在》主題演唱會，用她溫暖又堅定的歌聲，向一路力挺的粉絲表達最深的謝意！「你還在」不只代表她對音樂的持續熱愛與信念，更象徵粉絲多年來不離不棄的陪伴，當晚湧入破百歌迷力挺，現場氣氛簡直嗨爆，全場感動到不行。

▲歌手許維芳《你還在》主題演唱會。

然而，當晚最讓所有人淚崩的驚喜，莫過於〈夢想藍圖〉原班人馬的「世紀重聚」！許維芳為了帶給粉絲最真摯的感動，特別邀請當年合唱爆紅的謝嘉全，以及吉他手Ranger重返舞台。三人一換上當年的學生制服，青春氣息瞬間爆棚，一登場立刻引發全場尖叫到破音，這畫面根本是「回憶殺」最高等級！

▲〈夢想藍圖〉原班人馬的「世紀重聚」。

許維芳在台上透露，其實早在彩排時就已經忍不住哭了出來！她哽咽表示：「那一瞬間，好像真的回到最初一起唱歌的日子。」多年後大家都長大了，各自在不同跑道上努力，但只要一見面，那種熟悉和真誠感立刻湧現。她感動笑說：「雖然不像以前那麼常見面，但這種一見如故的義氣真的讓人非常感動。」

許維芳特別強調，這次難得的合體背後，藏著的是滿滿的革命情感與相挺義氣！她感性表示，夥伴一個從台北、一個從屏東特地趕來高雄，就像歌詞裡唱的即使走向不同岔路，他們還是會互相扶持！當熟悉的旋律劃破夜空，全場粉絲的情緒瞬間被引爆，不斷狂喊：「青春回來了！」將現場氣氛推到最高潮，直呼這組合「太經典」。

▲許維芳與歌迷合影。

除了驚喜合體，許維芳也帶來多首陪伴歌迷成長的代表作，彷彿帶領觀眾走進一段共同的青春紀錄片！她最後向台下深深鞠躬，真誠喊話：「這些年經歷很多，但你們始終都還在。未來我會繼續唱，希望每一次的歌都能陪伴你們、治癒你們！」正式轉型為創作歌手的許維芳，持續展現多面向的音樂能量，這次演唱會的熱烈迴響，也預告她的音樂之路將會走得更穩健、更耀眼！