王心凌進軍美國開唱！　「辣跳椅子舞」感性吐心聲

王心凌前進舊金山開唱。（圖／天晴娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演正式進軍美國，首站在加州灣區城市奧克蘭的Oakland Arena場館開唱，王心凌以〈Bite Back〉、〈Baby Boy〉（美國限定全新椅子舞編排返場）、〈Woosa Woosa〉、〈Honey〉等歌曲帶動現場氣氛，也特別增加〈花的嫁紗〉限定合唱橋段，當前奏響起，全場觀眾齊聲接唱，成為當晚最動人的互動之一。

王心凌熱跳椅子舞。（圖／天晴娛樂提供）



首次於美國開唱，王心凌也在台上感動分享心情：「為了今天的演出，我提前幾天來到舊金山，除了想先調時差、讓今天能在最好的狀態之外，我去逛了MoMA美術館、漁人碼頭，看海、看海豹、坐了摩天輪、喝了 Hot Chocolate，而每天的ending是tequila shots（陪我調時差的好朋友）。這些畫面、這些感覺、這些瞬間，都是我今天站在這裡，把自己交給你們的養分。」

為了首次於美國演出，王心凌與製作團隊在節目結構、舞台動線及歌單編排上進行多項微調，包括互動段落設計、美式場館節奏配置、曲目動能調整 等，呈現Sugar High 2.0「美國特別限定版」，除了重新編排並返場的〈Baby Boy〉椅子舞外，粉絲最愛的 「鑽石雨」 與 「點歌環節」 等經典段落，也在奧克蘭場一一呈現。下一站王心凌也將前進紐約開唱。

