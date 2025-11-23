林智勝驚現樂天棒球場！　全場大暴動...他激動喊：我快哭了

▲滅火器與林智勝。（圖／夥球擊提供）



記者翁子涵／台北報導

「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」今（24日）於桃園樂天棒球場進入第二日，壓軸演出的滅火器樂團帶來最大彩蛋，邀請今年剛退休的「大師兄」林智勝擔任特別嘉賓，瞬間引爆全場快2萬名樂迷尖叫，主唱楊大正激動介紹：「今天的特別嘉賓在我心中是非常偉大的球員，他有難以超越的紀錄，也在這座球場打了很多年。今天想邀請他來，跟所有曾為他加油的球迷們說說話。我已經快哭了，因為我是棒球迷。」隨即宣布：「歡迎大師兄林智勝！」全場歡聲震耳。

林智勝上台後也感性分享心情：「上一首歌我就快哭了。我跟鋒哥相處很久，雖然他後來沒上場，但精神一直留在Lamigo。謝謝滅火器邀請我，站在台上從上往下看大家覺得很不一樣，我平常都是在球場從下往上看，看的是隊友和對手。今天真的很感動。」

楊大正也回憶日前與林智勝在奪下世界棒球十二強冠軍後相約打高爾夫的時光，感性指出：「那個感動是智勝的前輩、以及更前面的前輩們累積下來的，棒球是不是來到新的里程碑？」台下高聲呼應後，他笑著吐槽：「這個點有什麼好互動的？怎麼那麼可愛啦。」

楊大正緊接著向台下喊話：「雖然智勝退休了，但他一定會繼續留在棒球場，把能力傳承給新一代。你不能只在贏球的時候才愛他們，輸球的時候也要愛，好嗎？」引發全場大喊回應。

大正接著突然宣布：「智勝有件事我沒跟你說，我怕你會拒絕，但我真的很想做。我想在你最熟悉的球場、和在場1萬5千位觀眾，再幫你應援一次！」台下瞬間沸騰，楊大正笑說：「這個加油不是為你打球加油，是等一下你唱歌要加油啦！」

在全場最高音量的「大師兄」應援聲中，林智勝紅著眼眶表示：「我真的快哭了。這首歌很代表我，是〈鋼鐵男子〉。」隨即與滅火器合唱，畫面動人。