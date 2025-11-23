阿布絲「火紅簍空馬甲」辣爆！　出道首開唱「哽咽吐心聲」

▲ 阿布絲火辣開唱。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

阿布絲21日在三創Clapper Studio舉辦首場個人演唱會《欸！布要鬧》，她以一身火辣紅色短洋裝登場，與四位舞者一同展現性感舞姿，帶來〈KU-AQ TU〉，她先是興奮向歌迷打招呼：「大家好我是阿布絲，我終於辦演唱會了！」還幽默笑說「都是錢的聲音啊」，感謝大家以行動支持，她坦言出場前其實心情相當緊張，更向台下觀眾們詢問：「漂亮嗎？」獲得滿場熱烈呼應。

▲▼ 阿布絲以一身火辣紅色短洋裝。（圖／華納音樂提供）



阿布絲坦言出道的3年間曾有迷失：「其實今年是我出道的第3年，10年前我15歲，我從小就夢想站在舞台上，也謝謝當時發現我的黃韻玲老師及鍾興民老師，出道這3年懵懵懂懂，但很謝謝我的公司華納音樂總讓我很自在的做自己。」她也以歌曲〈Who You Are〉提醒「不要忘記自己是誰」，說著說著，阿布絲也一度哽咽，甚至笑說：「自己像喝小酒醉了。」

當演唱〈Fight For Love〉時，來自落日飛車的薩克斯風手-浩庭驚喜現身，並接著演出兩人合作的〈Lus-an〉！阿布絲笑說：「驚不驚喜？今天節目很豐富！」浩庭則以「落日飛車的浩庭A.K.A. SAX MACHINE」作為自我介紹，全場氣氛瞬間升高；阿布絲接著分享，當年看到落日飛車登上Coachella讓她深受激勵，成為她努力的目標之一。

緊接著，嘉賓大亨接力登場與阿布絲合唱〈Aza-Aza〉，兩人好默契展露無遺。歌曲結束後，阿布絲笑說與大亨是最常合作的夥伴，但唱這首歌完全不能對眼，阿布絲笑說：「這首歌是在講一些男女之間的情愫，但我們是兄弟，一對眼就會笑場。」兩人還以「好消息」搞笑互相拋球，大亨先是說自己「發專輯了」，阿布絲則加碼表示自己「辦專場了」，有趣互動逗得台下觀眾大笑。

好友高真也義氣來到現場與阿布絲演出合作曲〈歌唱吧〉，他一現身就引起粉絲暴動，讓阿布絲急忙阻止：「等一下，這個不可以！」她更笑說：「聽說有一半門票是奔著高真來的。」阿布絲則透露自己原來是唐貓的歌迷，當時合作契機始於自己的主動，更自曝是親自私訊高真表達欣賞，阿布絲也感謝宇宙安排讓兩人相遇。

