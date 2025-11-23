《我結》希雪夫婦相隔11年「見到面了」！　Cherry OPPA掀回憶殺

記者張筱涵／綜合報導

Super Junior成員希澈23日更新 IG，再度掀起台韓粉絲的回憶殺！他在貼文中寫下：「相隔11年再見的郭雪芙，時間真的過得太快了，我們都要健健康康的，長長久久地相見喔。」並公開當晚的聚會合照，兩人相隔十多年再度同框，引發網友暴動。

▲希澈上傳和郭雪芙的合照。（圖／翻攝自Instagram／heenim）



希澈23日上傳與藝聲、郭雪芙一同聚餐的合照，畫面中看起來氣氛溫馨愉快，他還在文字中特別提到「回憶中的櫻桃哥哥、花花公子」，明顯在呼應當年節目中的綽號，讓老粉絲瞬間穿越回2013年。

▲當晚除了希澈和郭雪芙還有SJ另一成員藝聲。（圖／翻攝自Instagram／heenim）



另外，希澈也溫暖表示「相隔11年再見的郭雪芙，時間真的過得太快了，我們都要健健康康的，長長久久地相見喔」。留言區中可見粉絲開心不已，「我的天，時隔多年終於合體了，好感動！童年的吸血夫婦」、「原來第三天晚上是參加這個聚會呀」、「哇哇哇，演唱會那幾天有再重溫一次希雪夫婦，願你們都能安好，敲碗新版合作」、「是希雪夫婦……你們真的見面了」、「大家都好好看，好懷念雪芙叫Cherry Oppa」、「金價感動，希雪夫婦11年合體了」。

事實上，希澈這次來台參加14、15、16日的演唱會《Super Show 10》，時隔6年重新加入團體巡演，讓許多E.L.F感動不已。而曾與他在2013年於《我們結婚了 國際版2》組「大腿夫婦」的郭雪芙，也低調現身大巨蛋觀賞演唱會，並在個人社群以韓文留下真摯訊息，感謝希澈與成員帶來精彩舞台，更喊話「明天、後天我都會繼續支持你」。

希澈當晚也立刻轉發她的限動，用滿滿暖意回覆：「謝謝妳啊，雪芙！自己搶票來看的雪芙，演前演後都沒見到我，完全以真粉絲模式看演唱會。」

▲希澈和郭雪芙曾一同拍攝《我們結婚了國際版2》。（圖／翻攝自韓網）

