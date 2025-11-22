李㼈正妹女兒「在捷運大哭」！寶貝不見了…緊急PO文求救：特別無助

記者潘慧中／綜合報導

星二代李紫嫣是李㼈、熊家婕的女兒，她不只外貌亮麗，之前更靠實力打敗千名競爭者，並於2020年以女團「PER6IX」出道。沒想到，她21日一邊在捷運上大哭，一邊在社群網站PO求救文：「特別無助。」

▲李紫嫣PO求救文。（圖／翻攝自Instagram／purpleyenn）



李紫嫣21日首度在Threads發文，但內容充滿著焦急的文字，「我的seventeen nana bnb的Joshua周邊毛帽掉在捷運上了，聽大家說Threads是資訊擴散最快速的平台，為了找到我的寶貝(買不到了)我第一次註冊Threads。」

▲李紫嫣弄丟毛帽後在捷運上大哭。（圖／翻攝自Instagram／purpleyenn）



關於弄丟寶貝的過程，李紫嫣表示她當天大約在17點35分搭乘捷運板南線，從南港展覽館上車，在西門站下車，「如果有遇到我粗心遺失害他現在還在流浪的毛帽拜託告訴我，求求了！」

▲李紫嫣隔1小時就找到了。（圖／翻攝自Threads／purpleyenn）



結果事隔1小時就傳來好消息，「朋友們！！！我找到了！在南港展覽館的詢問處。謝謝所有看到的人，謝謝你們可能替我緊張了一下，大家的意念很強大，吸引了我的帽子回家，」李紫嫣興奮說道。

▲▼李紫嫣是李㼈的女兒。（圖／翻攝自Instagram／purpleyenn）

