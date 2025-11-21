優格姐姐昔「抓包前任劈腿遭囚禁」　被剪內衣褲威脅：想把妳吃掉

記者王靖淳／綜合報導

女星優格姐姐（林姵君）2017年嫁給「電競教父」實況主Xargon（殺梗、本名張瑋），婚後育有一對子女。最近她上節目《單身行不行》分享少女時期的戀情，自曝以前曾遇上多段「劈腿收場」的關係。

▲優格姐姐曾遇渣男劈腿控制。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

優格姐姐坦言當時的戀愛經驗幾乎都帶著傷害，「劈腿是一定有的，所以都是劈腿加一個什麼。」當主持人提到其中一段是「劈腿加囚禁」，讓她點頭承認，這段感情是她的人生噩夢。她形容那位前男友初期看似貼心會煮飯、陪伴、又十分宅，讓她因此誤以為應該就不會劈腿了，但交往後逐漸露出強烈控制慾，不但限制她的穿著，也反對她接下重要的外景主持工作，甚至為此情緒失控。

優格姐姐回憶，那次外景主持她期待已久，卻因男友懷疑她會和導演有曖昧而禁止，儘管她強調導演是女生，對方仍不接受。爭執升溫後，對方竟怒剪她的內衣褲，讓她嚇得不敢再反抗。更驚人的是，他曾一邊摸著她的手，一邊說「我真的好愛妳，愛到好想把妳吃掉」，還接著描述「這個用蒸的、那邊用烤的」，讓她驚呼害怕，而對方卻笑稱這是好玩。

▲優格姐姐。（圖／翻攝自Facebook／優格-Doremi姐姐）

此外，當優格姐姐拒絕與前任去日本旅遊時，意外發現他同時約了其他女生，於是提出分手；未料這舉動再度激怒對方，導致她被限制外出約兩三天，只能不停保證「我不會離開你」才獲得放行。真正讓優格姐姐脫離這段關係的，是回家後父母的強烈反應。她記得父親要求她「立刻跟他斷，不然我會殺了他再去坐牢」，讓她意識到事情已超出能承受的範圍。

而優格姐姐也透露，媽媽事後向她坦承，因為擔心她在台北遭遇危險，曾到嘉義白河觀音廟求助乩身，對方指示「這是她的大劫，妳不能管，但如果女兒自己說不去日本了，她就過關。」因此，當她告訴媽媽自己決定不去日本時，對方當場落淚，因為那代表她終於跨過這段危險的關卡。