古川雄輝道歉！12月上海見面會取消…赤西仁、錦戶亮明天演唱會照唱

日本首相高市早苗因日前發表「台灣有事」相關言論，兩國情勢緊張，也影響到娛樂圈的交流。因演出日劇《惡作劇之吻～Love in TOKYO》爆紅的男星古川雄輝，其12月粉絲見面會宣布取消，而斥西仁、錦戶亮於22日的演唱會則照常舉行，兩人已經抵達上海。

古川雄輝昨日在微博發表聲明，表示因「不可避免的原因」取消12月6日在上海的粉絲見面會活動，並向期待已久的粉絲致以「最誠摯的歉意」。他因《惡作劇之吻》爆紅亞洲，在大陸粉絲眾多，微博超過424萬粉絲追蹤，6月在杭州已經辦過粉絲見面會，12月上海活動取消，大陸多家媒體報導，並直接提及活動取消與此前日本首相高市早苗發表錯誤言論引發的連鎖反應有關。

而傑尼斯偶像出身的赤西仁、錦戶亮各自退團、退社發展演藝事業，近期開始合體活動，繼6月在日本舉辦巡演，11月22日在上海體育館舉辦演唱會，10月底開賣門票後秒殺。雖然日中政治情勢緊張，當地粉絲一度憂心演唱會是否會取消，不過根據粉絲上傳接機影片，兩人昨日（20）已經抵達上海，加上粉絲陸續收到出票通知（指收到演唱會票券），外界認為演唱會將照常舉行。

