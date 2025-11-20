快訊／被爆離婚神通少東2年　孫正華發聲明「這裡是自由台灣」

▲孫正華發聲明回應離婚爆料。（資料照／記者徐文彬攝）

記者許力方／綜合報導

昔日名模孫正華14年前與「神通集團」少東老公苗華斌爆婚變，怒告陸籍按摩店「小三」劉韋欣轟動一時，沒想到近日周刊再度爆料，孫正華約2年前離婚，至少拿了2億元贍養費。對此，孫正華20日深夜透過粉絲團親自發聲明回應，「這裡是自由台灣，『女性工作等於離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極。」並在文中注明「文字待續」。

周刊近日爆料，孫正華2年前與神通集團少東苗華斌離婚，在拿了約2億元贍養費後恢復單身，近年積極轉身投入時尚產業，且創辦的公司成為文策院首個時尚投資案，讓她淡出螢光幕後的生活再度成為焦點。對此，孫正華20日深夜發聲明回應，將她的工作與離婚聯想在一起「荒謬至極」。

孫正華聲明全文如下：

輔仁大學畢業後，我開始在電視台工作，2010年前我已在英法美日訪問近千位國際品牌CEO與設計總監，2017年在立法院擔任發起人，召開時尚產業公聽會為台灣品牌爭取至今近五億的預算。（後續由紡拓會與VOGUE得標執行。）2019年在台灣文化內容策進院持續為台灣時尚產業推動各面向發展與國際對接機會。

韓國的文化產業振興院2009創立至2025成果豐碩。

伴隨台灣科技實力與14億華語人口優勢，台灣文化內容產業將飛速成長。

我生在台北東區喜歡夜市小吃，不代表經濟拮据。

這裡是自由台灣，「女性工作=離婚」思維穿越至封建帝國，荒謬至極！