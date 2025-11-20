坣娜、屠穎接連離世！　郭蘅祈和萬芳緬懷開唱...一開口全場淚崩

▲郭蘅祈選唱送給堂娜的〈退路〉致敬。（圖／愛之日常音樂節提供）



記者翁子涵／台北報導

第7屆「愛之日常音樂節」日前在台中圓滿戶外劇場登場，今年多了兩段「全場秒降音量、靜到能聽見心跳」的緬懷時刻，郭蘅祈選唱送給堂娜的〈退路〉，歌聲一落，全場瞬間被拉回思念深處；萬芳接力獻唱郭子與屠穎共同為王菲打造的經典〈矜持〉，特別向日前離世的屠穎老師致敬。她一開口，全場靜默、燈光像失重般沉降，情緒濃得像霧，甚至有觀眾邊落淚邊錄影。

▲▼ 萬芳、黃韻玲和愛兒接力開唱。（圖／愛之日常音樂節提供）



黃韻玲也牽著終於組團的兒子Arthur登場，同時正式介紹他的全新樂團「浪漫里」，〈三個人的晚餐〉與〈寫信給你〉兩首經典旋律一經響起，全場立刻驚呼、歌聲毫不猶豫跟上，像是集體回到最純粹、最悸動的年代，她溫柔的聲線與樂團伴奏層層交疊，完美接住現場所有思念與青春記憶。



萬芳則用完全不同的方式把現場氣氛再次推上高峰，她以「萬芳與壯女們」霸氣現身，率先獻上〈玫瑰少年〉與〈擁抱〉送給多元族群，接著演唱〈孩子氣〉，並翻唱黃妃經典〈追追追〉，節奏一下去圓滿劇場直接炸裂，觀眾跳到沒人坐著，整場秒變大型戶外派對。

