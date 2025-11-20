D.O.驚喜現身SM娛樂「疑準備EXO回歸」！　神凍零網全讚：2013年本人

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣男團EXO成員 D.O.（都敬秀）今（20 日）被網友捕捉到現身首爾江南的SM娛樂大樓，準備參與EXO的回歸準備行程。相關照片隨即在韓網論壇「theqoo」掀起熱烈討論，不少網友震驚他「完全沒變」，甚至直呼「這根本2013年的D.O.本人」。

아니 미친 도경수 sm출근

엑소 연습하거나 준비하거나 그런거겧죠

근데ㅅㅂ옷뭐얔!!!!!(P)허리에뭐야뭐야 pic.twitter.com/NwUuomFeYr — 돋뽕 (@DODBBONG) November 20, 2025

貼文以「去SM娛樂上班的都敬秀」為題，在短時間內衝上熱門文章。照片中D.O.身穿簡單便服、頭戴黑色髮帶，乾淨臉蛋與少年氣質讓網友瞬間產生時空錯亂感，紛紛留言驚呼，「臉蛋狀態瘋了，一樣是帥爆」、「完全沒老欸」、「這是〈Wolf〉時期的 D.O. 吧？」、「根本還是出道初期長相」、「我昨天才看《操控遊戲》，這真的是那個安耀翰嗎？」

許多網友也笑說，D.O.的打扮像是「重新要出道」，直呼「這完全是2013年本人」、「少年美太誇張了」、「不是都敬秀，是D.O.本人回來了」、「看到反而好緊張，好像EXO一輯活動要開始一樣」。