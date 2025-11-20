ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

金宇彬、申敏兒相伴走過「2年抗癌黑暗期」
一周氣溫圖出爐
賓賓哥點名圤智雨「假冒家長檢舉」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

四葉草 吳建豪 楊又穎 林鴒 應采兒 陳小春 光熙 太陽

D.O.驚喜現身SM娛樂「疑準備EXO回歸」！　神凍零網全讚：2013年本人

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣男團EXO成員 D.O.（都敬秀）今（20 日）被網友捕捉到現身首爾江南的SM娛樂大樓，準備參與EXO的回歸準備行程。相關照片隨即在韓網論壇「theqoo」掀起熱烈討論，不少網友震驚他「完全沒變」，甚至直呼「這根本2013年的D.O.本人」。

貼文以「去SM娛樂上班的都敬秀」為題，在短時間內衝上熱門文章。照片中D.O.身穿簡單便服、頭戴黑色髮帶，乾淨臉蛋與少年氣質讓網友瞬間產生時空錯亂感，紛紛留言驚呼，「臉蛋狀態瘋了，一樣是帥爆」、「完全沒老欸」、「這是〈Wolf〉時期的 D.O. 吧？」、「根本還是出道初期長相」、「我昨天才看《操控遊戲》，這真的是那個安耀翰嗎？」

許多網友也笑說，D.O.的打扮像是「重新要出道」，直呼「這完全是2013年本人」、「少年美太誇張了」、「不是都敬秀，是D.O.本人回來了」、「看到反而好緊張，好像EXO一輯活動要開始一樣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

D.O.都敬秀

推薦閱讀

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

9小時前

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

5小時前

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

6小時前

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

4小時前

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

19小時前

前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅…她美得像AI爆紅

前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅…她美得像AI爆紅

8小時前

邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」　無奈喊話：認真吃東西！

邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」　無奈喊話：認真吃東西！

19小時前

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！小禎意外爆「有男友」　親發聲揭情況

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！小禎意外爆「有男友」　親發聲揭情況

23小時前

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

11/18 23:54

身家10億女星離婚2年！　突拋震撼彈「再嫁前夫」根本八點檔

身家10億女星離婚2年！　突拋震撼彈「再嫁前夫」根本八點檔

3小時前

賓賓哥校園直播惹議！點名圤智雨「假冒家長檢舉」　批校長反應過度

賓賓哥校園直播惹議！點名圤智雨「假冒家長檢舉」　批校長反應過度

4小時前

抓包「大胸薄紗妹」半夜私訊球星老公！劉雨柔冒第六感：一定有事

抓包「大胸薄紗妹」半夜私訊球星老公！劉雨柔冒第六感：一定有事

5小時前

熱門影音

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」

恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」
湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎

湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！　親向本人道歉：做了錯誤判斷

陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！　親向本人道歉：做了錯誤判斷
哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸
《眾生相》保護級預告

《眾生相》保護級預告

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

看更多

鍾欣凌訪問中想上廁所　陳意涵:哭一哭就不想尿了

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前5

王俐人自助吧打包蛋遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家　老闆出面道歉

39分鐘前0

神劇《模範計程車3》回來了！李帝勳劇透車子升級　表藝珍剪激短髮

1小時前0

女王中島美嘉是貓奴！回家先吸貓　找台灣記者求救：該怎裝監視器

1小時前0

六月腳傷認「當廢人3星期」　體重多2公斤崩潰：增重躺著就可以

1小時前21

日女星節目談「首相高市早苗」慘遭炎上！　網轟：至少要做功課

1小時前10

阮經天為新片推掉所有戲約！　曾敬驊「沒水沒電」斷聯躲深山生活

1小時前51

快訊／小島秀夫不來了！確診A流「取消金馬行程」　親筆信致歉：昨晚還在準備

1小時前11

秀蘭瑪雅金曲獎槓龜11次破紀錄！　自嘲：國父革命都成功了

2小時前0

D.O.驚喜現身SM娛樂「疑準備EXO回歸」！　神凍零網全讚：2013年本人

2小時前10

飛越2.46m跳箱重摔！日男星錄綜藝出意外「全治9個月」電視台發聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 粿粿工作全無「SWAG出手了」！
    9小時前10495
  2. 粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG
    5小時前4227
  3. Sandy主持外景大遲到！
    6小時前1610
  4. 快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」
    4小時前74
  5. 青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人
    19小時前368
  6. 前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻擁抱」小16歲絕美網紅
    8小時前206
  7. 邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」
    19小時前166
  8. 籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議
    23小時前812
  9. 最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了
    11/18 23:5483
  10. 身家10億女星離婚2年！　突拋震撼彈「再嫁前夫」根本八點檔
    3小時前3421
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合