洪榮宏術後回診「全臉皺成一團」　小便仍有血曝最新病況

記者張筱涵／綜合報導

金曲歌王洪榮宏日前因攝護腺問題動刀，術後恢復狀況受到粉絲關注。他今（20日）再度於社群更新最新近況，曬出一張自己在病床上接受檢查、痛苦皺眉的照片，形容回診過程「比照片看起來還痛」，但也向大家報平安，透露醫師已評估「恢復得很好」。

▲洪榮宏露出痛苦猙獰的表情。（圖／翻攝自FACEBOOK／洪榮宏）

洪榮宏貼出照片，只見他身穿病患服、躺在病床上，護理師正在替他進行檢查，他的五官因疼痛而皺成一團：「昨天第二次回診，做了2項檢查，直腸超音波檢查，就像這張照片的痛，還更痛！」但好消息是，醫師告知康復狀況相當良好，「雖然小便頭與尾有輕微帶血是正常的，再過2個星期回診，大概我就可以健康地畢業了！」

粉絲看見洪榮宏痛苦又帶點誇張的表情，也紛紛湧入留言區替他加油打氣，「大哥加油嘿，就快畢業了」、「祝早日康復」、「你的表情太可愛了，祝明年演唱會順利」、「平平安安健康、好好休息，等你明年開唱」。

洪榮宏於10月底透露自己將因長年攝護腺困擾接受手術，助理也證實他因症狀反覆，經醫師評估後決定動刀根治，手術完成後幽默表示，要像「坐月子」一樣好好休息，並強調不會影響明年演唱會。移居新竹務農後的他，生活規律、常靠健走與農作維持身體狀態，也曾因疫情時期胃食道逆流及高蛋白飲食差點引發糖尿病，好在近年健康逐漸改善。

如今術後恢復良好，再過兩週便可望「健康畢業」，粉絲也期盼他早日康復，以最佳狀態重返舞台。