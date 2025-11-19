Lady Gaga昔拍完《巨星》精神崩潰！　鬆口認現階段想當媽

記者郭以柔／綜合報導

流行天后女神卡卡（Lady Gaga）最近訪問時坦言，過去自己曾一度在精神崩潰邊緣徘徊，心理狀態急轉直下。她也公開與未婚夫麥可波蘭斯基（Michael Polansky）的婚禮進度，表示現階段渴望成為一位媽媽。

▲Lady Gaga過去曾歷精神崩潰。（圖／翻攝自Instagram／ladygaga）

Lady Gaga表示，她在2017年拍電影《一個巨星的誕生》的過程中，精神處於崩潰狀態，當時為了控制疼痛，曾服用鎮痛藥，但卻在精神狀態尚未完全恢復時，再次投入《Joanne》世界巡迴演唱會，面對持續的高壓，導致她最後崩潰，於是在隔年2月宣布取消巡演。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Lady Gaga曾服用鎮痛藥。（圖／翻攝自Instagram／ladygaga）

Lady Gaga坦言，當時她的心理狀態惡化的嚴重程度，是需要入院接受精神治療的，讓她一度擔心自己再也無法回到正常生活，所幸後來逐漸恢復，如今回想起仍覺得可怕。至於個人感情生活，Lady Gaga表示，未婚夫的陪伴是她重新振作的關鍵，同時也透露，兩人接下來希望可以儘快完婚，並大方透露，自己目前相當希望能成為一名母親。

▲Lady Gaga希望可以儘快完婚。（圖／翻攝自Instagram／ladygaga）