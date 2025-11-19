ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
快訊／邱澤、許瑋甯婚禮要來了
范冰冰睽違9年有望來台！ 得知入圍金馬「激動爆哭」　導演曝她：7天沒洗腳

記者蕭采薇／台北報導

范冰冰主演的馬來西亞電影《地母》，獲得第62屆金馬獎8項入圍，包括「最佳劇情片」和「最佳女主角」等。導演張吉安19日來台，與片中「范冰冰兒子」白潤音一起出席記者會。張吉安透露，范冰冰非常想參加金馬獎，甚至得知入圍時，還激動的與導演邊哭邊通話，「我們還在做最後的協調，包括范冰冰的行程和簽證等問題。」希望能讓她睽違9年的金馬之旅成行。

▲范冰冰《地母》飾演農婦鳳音，在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女（白潤因、許恩怡飾演）種地度日。（圖／海鵬提供）

▲范冰冰《地母》飾演農婦鳳音，「洗盡鉛華」的突破性演出博得國際媒體讚賞。（圖／海鵬提供）

《地母》描述范冰冰所飾演的農婦鳳音，在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女種地度日，晚上則化身解降師替人驅邪避凶。然而一頭消失的水牛，卻暗示著即將到來的詛咒，與那段塵封的過往。范冰冰和白潤音片中演出大突破，專業又敬業的表現獲得許多好評。



《地母》是白潤音首度赴大馬拍攝的電影。不僅開拍前先和導演張吉安視訊練習「唸咒語」，拍攝三周、每天都得先接受一小時的「噴黑」特殊化妝，再穿上吊嘎在烈日下演出，「根本認不出自己」。

▲導演張吉安、演員白潤音《地母》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲導演張吉安、演員白潤音出席《地母》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

但最讓白潤音感到艱難的，是得適應當地的飲食。愛吃蔬菜的他，在便當蔬菜有限的狀況下，三週內幾乎都吃「蘋果餐」，總計狂嗑60多顆蘋果。感動的是，殺青當天，范冰冰端出驚喜蛋糕，「母子」一起慶祝，讓白潤音至今難忘。而導演的解降師父親，特地送他平安符，保佑他在大馬拍片平安，也讓他十分感恩。

白潤音這次在《地母》和范冰冰演母子。懂事的他，一進劇組看到范冰冰就喊「媽」，兩人果然越拍感情越好，常會一起吃飯、情同母子。白潤音稱范冰冰完全沒有巨星架子，「看起來就是農婦」。更爆料范冰冰每天得戴假鼻子演戲，加上皮膚太白，每天「噴黑」特化時間是他的兩倍。

▲范冰冰、許恩怡、白潤音、導演張吉安《地母》東京影展。（圖／2025 TIFF提供）

▲范冰冰與「一對兒女」白潤音、許恩怡，日前一同現身東京影展《地母》首映。（圖／2025 TIFF提供）

但最讓白潤音佩服的是，范冰冰片中要講馬來語、泰語、古暹羅語、方言與咒語等至少五種語言，但無論多辛苦，她都一句不吭、配合度百分之百。導演張吉安也透露：范冰冰為拍攝《地母》，提前三個月赴當地生活，從學口音、學騎摩托車開始，還學會種地摘菜、甚至幫水牛洗澡。

▲范冰冰《地母》飾演農婦鳳音，在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女（白潤因、許恩怡飾演）種地度日。（圖／海鵬提供）

▲范冰冰《地母》在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女種地度日。（圖／海鵬提供）

拍攝期間，有次她赤腳踏進滿地牛糞的牛棚，讓劇組大為驚嚇，她卻無所謂地說「很有機」，完全融入農婦角色。更誇張的是，一連七天拍攝她下水田種稻的戲，范冰冰竟然拍完連腳都不洗，刻意讓泥巴留在腳指甲縫裡、隔天繼續拍戲。

范冰冰生命力之強勁，讓導演張吉安及所有工作人員都相當服氣。不過張吉安也爆料，范冰冰素顏也是又美又白，「她拍戲現場幾乎沒上鏡的時候，幾乎都敷著面膜。」

▲導演張吉安、演員白潤音《地母》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲《地母》導演張吉安。（圖／記者林敬旻攝）

《地母》日前於東京國際影展迴響熱烈，為戲「洗盡鉛華」的范冰冰，突破性的演出博得國際媒體「影后級巔峰演出」的讚譽。而范冰冰無緣在東京拿下影后，不過導演張吉安透露：「她對我說，沒關係，我們還有金馬。」展現出對獎項的渴望和期待，《地母》預定2026年春天在台上映。

▲導演張吉安、演員白潤音《地母》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲《地母》是白潤音第一次到海外拍攝電影。（圖／記者林敬旻攝）

