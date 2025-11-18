愛雅煮玉米濃湯「拿豆漿代替牛奶」　一看成品崩潰：短時間不下廚

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布和圈外15年好友結婚，去年年底舉辦婚禮，並於今年8月公開懷孕喜訊，平時會透過社群記錄生活的她，今（18）日在限動發文表示：「我覺得短時間內，我不要下廚房了。」

▲愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

愛雅透露，原本她只是想喝個玉米濃湯，沒想到因為家中沒有牛奶，所以她在聽了老公的建議拿豆漿來煮之後，竟煮出了一鍋讓她哭笑不得的成品，為此她崩潰直呼：「我覺得短時間內，我不要下廚房了。」她也忍不住感嘆，回想過去她自認還算蠻會煮飯的，沒想到結婚這三年來，都給老公煮之後，自己的廚藝就不如以往，「這三年都給老公下廚真的會退步欸。」

▲愛雅短時間內不敢再下廚了。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

至於身體近況，愛雅日前透露，自己目前體重與最巔峰狀態相比，已經多了10公斤，她會特別控制飲食體態，產檢時醫生更稱讚：「寶寶頭好壯壯！」並表示寶寶的雙腿非常長，整體發展都是前段班。她也為兒子取了乳名「跳跳」，希望孩子活潑開朗、很有活力，健康最重要。