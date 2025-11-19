網漫改編驚悚影集開播秒登Netflix冠軍　《黑盒子》作者喜發聲！

記者黃庠棻／台北報導

由LINE WEBTOON原創作品改編的LINE原創影集《黑盒子（The Black Box）》自10月31日上線後，強勢奪下Netflix台灣週排行榜冠軍（11月3日～11月9日）。隨著影集的熱播，也掀起了原著漫畫的閱讀熱潮，瀏覽量相較於影集上線前一個月激增約10倍，成功帶動原著與影集間的正向循環。

▲《黑盒子》改編同名影集登上Netflix週排行冠軍。（圖／LINE WEBTOON提供）

《黑盒子》是LINE WEBTOON於2014年進軍台灣市場後，在第一屆原創網漫創作大賽中所發掘的代表作之一，並透過文策院「潛力改編文本」媒合，由LINE台灣拿下影視改編權。

《黑盒子》自2017年6月起連載至今，已更新至第364話，累積瀏覽量突破 5500萬次。這部作品以短篇故事形式連載，精準地剖開人性陰影，製造出讓讀者感到「頭皮發麻」的恐怖餘韻，在台灣的驚悚漫畫中，無疑是一部風格鮮明的經典之作。

而漫畫中《黑盒子》主篇章故事講述一名活了一萬年的男子，因偶然獲得能與他人交換時間的神祕「黑盒子」，在延續生命的過程中，陷入接連不斷的抉擇與衝突，情節緊湊且充滿懸疑張力。

作者Pony表示「作品能被改編成影集，對創作者而言是難得且令人振奮的經驗。沒有LINE WEBTOON就不會有這部作品的誕生，感謝平台與編輯部長期以來的發掘與支持，讓《黑盒子》能被更多人看見，也讓我得以專注創作，持續連載近十年。」

