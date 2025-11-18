姊弟罕見同框拍戲「電影0交集」！　葛兆恩爆料：現實也很少講話

記者孟育民／台北報導

愛情懸疑犯罪電影《解碼Ten Chances》於今（18日）舉行千人首映禮，導演 周學立、謝佳見、李興文、葛兆恩、葛宸羽等人共襄盛舉。葛兆恩、葛宸羽姊弟罕見同框工作，不過在電影中卻無對手戲，葛宸羽笑說：「我一開始也以為會有蠻多對戲，結果發現到拍完，好像也有講到話，只有最後一場見了一面。」在旁的葛兆恩立馬補槍：「我們現實也好少講話。」





▲電影《解碼Ten Chances》今舉辦首映會。（圖／記者孟育民攝）

雖然無對手戲，但葛宸羽說能在旁觀察弟弟演戲，格外有趣，「我看的時候蠻震驚，因為他打戲還有情緒爆發，我在現場有被震撼到，他平常都吊兒郎當，沒想到電影裡面蠻帥的。」葛兆恩則說：「電影不是同一個世界，但私底下我們還是很常在聊劇本。」不忘喊話導演，希望下一部作品能有更多火花。

▲▼葛兆恩、葛宸羽姊弟互動。（圖／記者孟育民攝）

另外，謝佳見在劇中飾演一位深愛、悔恨與慾望交織的男人，他以內斂克制又細膩爆發的演技，把角色的愧疚、痛苦與黑暗層次的靈魂，完整推到台前。所有危險場面皆親自上陣，包括山坡翻滾、高壓對峙與嚴刑場面，甚至沒有使用替身，相當敬業。謝佳見對於電影即將上映說：「我期待了13年，終於可以又上檔一部電影，今天晚上特別興奮跟緊張，我想知道所有觀眾的笑點在哪？」

▲謝佳見演技又突破。（圖／記者孟育民攝）

