遭健身教練打到肋骨骨裂…劉書宏首發聲！　停工瘦4公斤親曝現況

記者黃庠棻／台北報導

男星劉書宏日前發文透露自己的肋骨裂開，起初以為只是一般內傷，只需冰敷休息即可，不料疼痛感變得更明顯，在前往診所照了X光與超音波後，才發現傷勢比想像中嚴重，第十根肋骨骨裂，其下方的肋骨也有微裂痕跡，今（18）日被週刊爆料他其實是被健身教練蔣政打傷，對此他也透過經紀人回應。

▲劉書宏近日被爆出與好友大打出手。（圖／民視提供）

劉書宏今（18）日被週刊爆料，與健身教練好友蔣政先前因小事起爭執，雙方大打出手，但戰鬥力、體力遠遠輸給對方，導致身體受重傷，儘管身心靈都受到傷害，但據傳他不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，他決定私下解決。

▲劉書宏近日被爆出與好友大打出手。（圖／三立提供）

對此，劉書宏透過經紀人回覆現況，對方表示「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節」，沒有正面回應與健身教練好友蔣政對打的原因，不過也默默承認雙方確實有發生爭執並大打出手。

▲劉書宏骨裂。（圖／翻攝自Instagram／kingkevinliu）

在確診肋骨骨裂後，醫生叮嚀劉書宏兩到三個月不能運動及重訓，這對熱愛健身、運動的他而言，無疑是個沉重的打擊。他先前在文中感性表示，跑步、游泳和健身，是他生活中最大的樂趣和舒壓管道，如今這些都被剝奪，讓他心情相當低落，更擔心自己真的會憂鬱。為此，他馬不停蹄地前往診所、大醫院檢查與復健，只為找到更好的治療方式。

▲劉書宏骨裂。（圖／翻攝自Instagram／kingkevinliu）