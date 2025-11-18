ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Angelababy兒逛街被野生捕捉！
容易「見笑轉生氣」星座TOP 3
等了40年！阿湯哥「首座小金人」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

寧寧 Angelababy 楊穎 黃曉明 李多慧 周杰倫 朱孝天 楊祐寧

遭健身教練打到肋骨骨裂…劉書宏首發聲！　停工瘦4公斤親曝現況

記者黃庠棻／台北報導

男星劉書宏日前發文透露自己的肋骨裂開，起初以為只是一般內傷，只需冰敷休息即可，不料疼痛感變得更明顯，在前往診所照了X光與超音波後，才發現傷勢比想像中嚴重，第十根肋骨骨裂，其下方的肋骨也有微裂痕跡，今（18）日被週刊爆料他其實是被健身教練蔣政打傷，對此他也透過經紀人回應。

▲劉書宏在《百味人生》中飾演富二代「凡凡」。（圖／民視提供）

▲劉書宏近日被爆出與好友大打出手。（圖／民視提供）

劉書宏今（18）日被週刊爆料，與健身教練好友蔣政先前因小事起爭執，雙方大打出手，但戰鬥力、體力遠遠輸給對方，導致身體受重傷，儘管身心靈都受到傷害，但據傳他不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，他決定私下解決。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 唐綺陽、劉書宏、阿本、許哲珮。（圖／三立提供）

▲劉書宏近日被爆出與好友大打出手。（圖／三立提供）

對此，劉書宏透過經紀人回覆現況，對方表示「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節」，沒有正面回應與健身教練好友蔣政對打的原因，不過也默默承認雙方確實有發生爭執並大打出手。

▲▼劉書宏骨裂。（圖／翻攝自Instagram／kingkevinliu）

▲劉書宏骨裂。（圖／翻攝自Instagram／kingkevinliu）

在確診肋骨骨裂後，醫生叮嚀劉書宏兩到三個月不能運動及重訓，這對熱愛健身、運動的他而言，無疑是個沉重的打擊。他先前在文中感性表示，跑步、游泳和健身，是他生活中最大的樂趣和舒壓管道，如今這些都被剝奪，讓他心情相當低落，更擔心自己真的會憂鬱。為此，他馬不停蹄地前往診所、大醫院檢查與復健，只為找到更好的治療方式。

▲▼劉書宏骨裂。（圖／翻攝自Instagram／kingkevinliu）

▲劉書宏骨裂。（圖／翻攝自Instagram／kingkevinliu）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

劉書宏

推薦閱讀

日本3.1萬人連署抵制aespa！寧寧1舊照挨轟「撤出紅白」

日本3.1萬人連署抵制aespa！寧寧1舊照挨轟「撤出紅白」

14小時前

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲　粉絲不爽在脆上炸鍋

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲　粉絲不爽在脆上炸鍋

4小時前

還記得蜜雪薇琪嗎？　成員蜜雪為她現身…47歲美成這樣太驚人

還記得蜜雪薇琪嗎？　成員蜜雪為她現身…47歲美成這樣太驚人

1小時前

八點檔男星驚爆「遭健身教練打到骨裂」！慘傷神經哀嚎…停工瘦4公斤

八點檔男星驚爆「遭健身教練打到骨裂」！慘傷神經哀嚎…停工瘦4公斤

6小時前

周杰倫突喊「要放下一些音樂堅持」　暴躁曬滿地電線：有點受夠了

周杰倫突喊「要放下一些音樂堅持」　暴躁曬滿地電線：有點受夠了

15小時前

Angelababy 8歲兒暴風成長！　逛街被野生捕捉「高度超過她肩膀」

Angelababy 8歲兒暴風成長！　逛街被野生捕捉「高度超過她肩膀」

15小時前

Lulu回家脫了！解放深V泳裝「全身一亮點」網掀討論：只有妳能駕馭

Lulu回家脫了！解放深V泳裝「全身一亮點」網掀討論：只有妳能駕馭

2小時前

李多慧長年體重48kg不變！　曝光秘訣「蘋果配花生醬」自製果昔代餐

李多慧長年體重48kg不變！　曝光秘訣「蘋果配花生醬」自製果昔代餐

17小時前

最新10大人氣國片盤點！　榜首「創下破億票房」連拍五部

最新10大人氣國片盤點！　榜首「創下破億票房」連拍五部

14小時前

朴春PO「李敏鎬裸身照」炎上！P圖照瘋傳惹火粉絲　韓媒全傻眼

朴春PO「李敏鎬裸身照」炎上！P圖照瘋傳惹火粉絲　韓媒全傻眼

3小時前

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面　個唱頻走音挨酸

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面　個唱頻走音挨酸

11/17 12:04

楊祐寧出道24年首部主演陸劇！　搭擋「小張柏芝」私下互動超搞笑

楊祐寧出道24年首部主演陸劇！　搭擋「小張柏芝」私下互動超搞笑

20小時前

熱門影音

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱

遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱
謝和弦「以前滿喜歡館長」　已棄追..曝「中國千萬邀約」

謝和弦「以前滿喜歡館長」　已棄追..曝「中國千萬邀約」
冠佑守護19歲女兒小玫瑰　給她很大的自由：音樂上XD

冠佑守護19歲女兒小玫瑰　給她很大的自由：音樂上XD
SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼

SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼
蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名
劉嘉玲淪陷梁朝偉的眼神 放閃「是心目中最帥的男人」

劉嘉玲淪陷梁朝偉的眼神 放閃「是心目中最帥的男人」
「電話手勢看出世代差異」 EXO KAI遭受年齡爆擊XD

「電話手勢看出世代差異」 EXO KAI遭受年齡爆擊XD
謝和弦解封「寫給前妻的歌」　放閃愛妻陳緗妮「度量大」

謝和弦解封「寫給前妻的歌」　放閃愛妻陳緗妮「度量大」
余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣
轉角遇到EXO KAI！ 趕時間也不忘合照XD

轉角遇到EXO KAI！ 趕時間也不忘合照XD
冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

看更多

【整座橋閃閃發亮】運鈔車硬幣撒滿地！ 員警路邊幫「撿錢」

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前0

買航空股「虧損一趟瑞士旅費」！《瘋神》班底吐真實心聲：不要亂跟風

29分鐘前0

遭健身教練打到肋骨骨裂…劉書宏首發聲！　停工瘦4公斤親曝現況

36分鐘前0

目黑蓮加入演出《幕府將軍2》！　試鏡贏得角色…親揭選角過程

1小時前0

Ozone佳辰「戀愛腦」曝光！　鬆口「想跟愛人淋雨」原因

1小時前10

吳宣儀爆鬧翻孟美岐！「取關IG」9年友情降冰點　雙姝恩怨導火線曝光

1小時前0

爆紅泰百CP要來了！《愛情設計》KaoJane宣布1月來台　葉芷妤「帶Kao回娘家」

1小時前0

男團FEniX夯到越南！　「1天破150萬人搶看」嗨喊：超感動

1小時前10

男主播報新聞口誤「吃大便怪獸」遭網出征！　親發聲道歉

1小時前114

還記得蜜雪薇琪嗎？　成員蜜雪為她現身…47歲美成這樣太驚人

2小時前30

木村拓哉護愛25年！　首鬆口「公開宣布結婚」原因：沒有不的選項

讀者迴響

熱門新聞

  1. aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制
    14小時前2216
  2. 胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋
    4小時前7258
  3. 蜜雪為47歲美成這樣太驚人
    1小時前224
  4. 八點檔男星驚爆「遭健身教練打到骨裂」
    6小時前43
  5. 周杰倫突喊「要放下一些音樂堅持」：有點受夠了
    15小時前105
  6. Angelababy 8歲兒逛街被野生捕捉「高度超過她肩膀」
    15小時前47
  7. Lulu回家脫了！
    2小時前144
  8. 李多慧長年體重48kg不變！曝光秘訣「蘋果配花生醬」
    17小時前187
  9. 最新10大人氣國片盤點！榜首「創破億票房」
    14小時前107
  10. 朴春PO「李敏鎬裸身照」炎上！P圖照瘋傳惹火粉絲
    3小時前62
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合