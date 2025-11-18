吳宣儀爆鬧翻孟美岐！「取關IG」9年友情降冰點　雙姝恩怨導火線曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸選秀節目《創造101》2018年播出時引發轟動，節目關注度相當高，從該節目成功出道的吳宣儀、孟美岐驚傳鬧翻，吳宣儀被發現取消關注孟美岐的Instagram，引發外界議論。

吳宣儀和孟美岐2016年同是《宇宙少女》成員，之後一起參加《創造101》成功出道組成火箭少女101，本是共患難的好姐妹，如今驚傳撕破臉，17日她被發現取關孟美岐的Instagram，據悉，起源於她在參加《乘風2025》時，曾公開表示自己的目標是「第一」，但在比賽過程中，孟美岐卻為另名女星宋妍霏錄了一段祝福影片，並公開表態支持，導致吳宣儀感到被冷落。

▲吳宣儀、孟美岐。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_吳宣儀）

早在吳宣儀與孟美岐的互動中，就有跡象顯示兩人之間的關係逐漸疏遠，火箭少女101解散後，兩人曾同時現身某活動，同台卻零交流，2021年孟美岐捲入「知三當三」感情風波，公眾形象嚴重受損，網友指出吳宣儀疑似在綜藝中嘲諷此事。

接著就被發現孟美岐刪除與吳宣儀的合照和生日祝福，顯示出兩人之間早已生出嫌隙，之後吳宣儀在直播中說到自己達成「內娛首個千萬直拍」成就，微博隨即出現「孟美岐才是首例」的熱搜關鍵字，加劇了雙方的矛盾。

▲吳宣儀、孟美岐撕破臉。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_吳宣儀）