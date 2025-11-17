周杰倫突喊「要放下一些音樂堅持」　暴躁曬滿地電線：有點受夠了

記者蔡宜芳／綜合報導

天王周杰倫在2012年後，發專輯的頻率逐漸拉長，上一張《最偉大的作品》更是讓歌迷等了六年。如今又過了三年，周杰倫17日突在社群表示「我要放下一些音樂的堅持了」，坦言自己太龜毛，嚴重影響了心情。

▲周杰倫持續準備新專輯中。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

周杰倫先是曬出工作室的照片，只見地上全是設備電線，他直言：「看到地上一堆線就煩，一首歌音軌幾十個，誰聽得出來？」對於自己放假休息的時候，還持續在寫歌，他也無奈表示：「為什麼要這麼認真？」由於下雨沒辦法打球，周杰倫也想起了童年回憶，「小時候從窗戶看別人在外面玩，我在練琴，林老師勒！」

▲周杰倫休假仍在創作。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

周杰倫也在動態中坦白面對自己多年來追求細節的壓力，「我覺得有點受夠了完美主義，真的會把人逼瘋，而且我也不算完美主義，只是龜毛。」表示要放下一些對音樂的執著，苦笑說：「不然光弄一首歌就夠了，堅持一些小地方反正也沒有金氏紀錄，音樂好聽就好了，對吧？」

▲周杰倫自認龜毛。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）