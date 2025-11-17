《歌劇魅影》第五度登台！40週年版「連開64場」　打破百老匯全本紀錄

記者蕭采薇／台北報導

音樂劇《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）40周年，2026年將重磅回歸台灣，將於3月31日至6月7日分別於高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院、台北表演藝術中心大劇場及台中國家歌劇院大劇院盛大巡演，這不僅是《歌劇魅影》第5度來台演出，更是首度北中南全台巡演。

▲《歌劇魅影》2026年將重磅回歸台灣。（圖／寬宏藝術提供）

《歌劇魅影》自1986年在倫敦西區女王陛下劇院首演以來，以動人心魄的故事與極致浪漫的音樂征服世界各地觀眾，被譽為口碑與票房雙冠的永恆神作，明年適逢誕生40周年，製作團隊宣布推出紀念演出版，以更震撼的聲光設計、細膩重製的服裝場景與原汁原味的經典音樂，邀請觀眾重返巴黎歌劇院，重新體驗這段跨越時代的浪漫幽影，台灣將於3月登場，在全台北中南巡演64場，打破百老匯全本音樂劇演出場次紀錄。

音樂劇大師安德魯洛伊韋伯（Andrew Lloyd Webber）以法國作家卡斯頓勒胡（Gaston Leroux）同名小說為藍本，將故事設定於神祕瑰麗的巴黎歌劇院，描繪一位隱身地底、天才卻孤獨的「魅影」，他以神祕力量主宰劇院的命運，使眾人既懼又敬，而在黑暗深處，他被純淨歌聲所觸動，深深愛上年輕女伶克莉絲汀黛艾（Christine Daaé）。魅影、克莉絲汀與拉烏爾之間既浪漫又殘酷的三角情感，對孤獨、渴望與人性的描繪，使該作40年間屹立不搖，被翻譯成多國語言、改編成電影、巡演遍布世界各地。

自1986年首演、1988年登上百老匯莊嚴劇院後，《歌劇魅影》締造無數傳奇，全球觀賞人次突破1.6億次，以21種語言巡演47個地區、195座城市，榮獲超過70項國際戲劇大獎。2006年，《歌劇魅影》打破《貓》的演出紀錄，成為百老匯史上最長壽音樂劇，累積演出超過1.4萬場，吸引1950萬名觀眾，票房收益高達13億美元（約405億台幣）。至今依然是全球最具代表性的音樂劇之一，同時也為音樂劇史上最具代表性與最華麗的經典。其磅礡音樂、壯麗舞台與愛的悲劇，持續撼動世代觀眾心靈。

此次紀念演出版也將保留觀眾最熟悉的靈魂場景，包括吊燈墜落、地下湖泊、魅影之歌等經典段落，同時引進全新科技提升劇場沈浸感，使觀眾更貼近魅影的內心世界。巡演匯聚來自英國、美國、南非、澳洲等國的頂尖音樂劇演員共同演出，並搭配現場樂團原音重現，觀眾將能沉浸於《歌劇魅影》雋永、浪漫、愛與黑暗交織的世界。製作團隊方面，由雷納佛瑞德（Rainer Fried）擔任助理導演，克莉絲汀布洛姬（Kristen Blodgette）為音樂監製，助理編舞為丹尼貝瑞（Denny Berry），攜手打造原汁原味的經典重現，購票請洽寬宏售票系統。