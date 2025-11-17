周湯豪連飆金曲炸翻！　罕見感性告白：因為你們才能繼續走下去

▲周湯豪赴福州熱力開唱。（圖／IMC Live Global提供）



記者翁子涵／台北報導

周湯豪上週末在福州舉辦「REALIVE - DELUXE」巡演首站，周湯豪化身氣場全開的態度Rapper，演唱〈Good Life〉、〈I AM THE MAN〉等歌，瞬間將現場溫度升至沸點，周湯豪向台下來自各地的歌迷們真誠致謝：「今晚有很多人是第一次來看我，也有支持了我15多年的老朋友，謝謝你們一直都在。這場演唱會對我來說最重要的，就是要讓支持我的人知道，他們在支持著什麼！」

最後的經典金曲串燒，更是把現場情緒推向高潮，連飆〈罵醒我〉、〈帥到分手〉、〈我說的是愛不是夢〉等，他望著台下閃爍的燈牌，感性地說：「很多人給我傳訊息說，我的音樂讓他們能繼續走下去，但其實我想說，我也是因為你們，才可以繼續走下去。」也表示：「請記住，你們從來都不是獨自一個人。」

周湯豪精心準備四套風格迥異的造型，從Rapper的街頭風範到復古學長的制服魅力，演出整體則延續了「REALIVE」系列巡演的設計，尤其在《LOVE RAGE HOPE》新專輯段落中，復古圖元素與光影交錯，構建出細節豐沛的千禧敘事空間，將現場包裹為一座沉浸式的音樂能量場。

