朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面　個唱頻走音挨酸

F4的巡演即將於12月在上海舉行，但成員朱孝天因在直播中多次引發爭議，最後遭到除名，朱孝天15日在廣東舉辦個人演唱會突然哽咽，在台上用毛巾掩面，引發外界猜測是不是與遭除名一事有關。

F4演出變成F3，讓粉絲相當哀怨，朱孝天15日舉辦個人演唱會，演唱到《大約在冬季》時，突然情緒激動哽咽，甚至在台上用毛巾掩面，被聯想是對最近的紛擾觸動情緒，此外，他的表現也遭到網友的批評，過程多次走音，被指唱功不佳，引發正反不同兩派的意見聲浪。

據陸媒《紅星新聞》報導，有關F4改組F3，朱孝天方面對此回應：「我們也不清楚什麼情況」，似乎對F3的傳聞毫不知情。然而，當被問及是否正在準備「這次演唱會」時，負責回應的人士則曖昧表示「目前不方便透露」。

朱孝天7月在五月天大巨蛋演唱會上與言承旭、周渝民、吳建豪夢幻合體，後來頻頻在直播爆內幕，傳出因此合作生變。他11月8日發文宣布開傳播公司，還有簽約藝人，包括妻子韓雯雯，網友推測新公司與直播帶貨有關。他在開業儀式致詞「我也是沒有想到莫名其妙走到這一步」，並說在這一行已經摸滾跌爬好一陣子，「結束了一些不好的事情，現在來到更好的開端」，希望合夥人與藝人多多支持。

